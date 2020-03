Hocalı'da Yaşananlar Soykırım Kabul Edildi

Azerbaycan'ın dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan Hocalı katliamını ve Suriye'nin İdlip melesini meclise taşıdı. MHP Güngören Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Gökhan Arslan'ın,verdiği önergeyle 'Hocalı'da yaşananlar soykırım olarak kabul edildi. Arslan, Hocalı soykırımının Güngören'de anıtlaşmasını istedi.

Konuşmasına ülkenin en sıcak konusuyla başlayan MHP'li Gökhan Arslan, "Suriye'nin İdlip şehrinde barışı getirmek için bulunan yüce Türk ordusuna Rusya'nın koruduğu, kolladığı, desteklediği rejim tarafından kalleşçe yapılan hava saldırısı sonucu 34 kahraman vatan evladımız şehit olmuş, 33 Mehmetçiğimiz ise yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diler, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Bu saldırı sonucu Türk silahlı kuvvetlerimiz gereken cevabı dünyaya, rejime ve onun hamisi Rusya'ya misliyle vermiş ve vermekte de devam etmektedir. Aslında bu Rusların Türklere karşı desteklediği ilk saldırı değildir" dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

613 KİŞİ KATLEDİLDİ, 1275 KİŞİ REHİN ALINDI, 150 KİŞİ KAYBOLDU

Gelin hafızalarımızı tazeleyelim diyerek sözlerine devam eden Gökhan Arslan, "Bundan tam 28 yıl önce Ruslar yine aynı desteği Ermenilere vermiş ve dağlık Karabağ bölgesinde Hocalı'da bir soykırım yapmıştır. Bundan tam 28 yıl önce 26 şubat 1992 tarihinde yaşanan Azerbaycan'ın dağlık Karabağ bölgesinde Hocalı kasabasında kimine göre bir katliam ama bize göre bir soykırım yaşanmıştır. Yaşanan soykırımda çocuk, kadın, bebek gözetmeden 613 Azerbaycan Türk’ü gözü dönmüş ırkçı Ermeniler tarafından çeşitli işkencelerce katledilmiştir. Ayrıca 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Ermeniler şehitleri özel acımasızlıkla, gözlerini oyularak, kafataslarının derisini soyarak ve vücutlarının farklı organlarını keserek öldürmüştür. Küçücük çocukların gözleri oyulmuş, hamile kadınların karınları yırtılmış ve insanlarımız diri diri toprağa gömülmüştür. Hatta şehitlerin bir çoğunun cesetleri yakılmıştır şeklinde konuştu."

"TEPKİMİZİ DİLE GETİRMELİYİZ"

Gökhan Arslan, "Memorial' İnsan Hakları Savunma Merkezi, İnsan Hakları İzleme Örgütü, The New York Times gazetesi ve Time dergisine göre katliam, Ermenistan'ın ve 366. Motorize Piyade Alayı'nın desteğindeki Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Karabağ savaşında Ermeni kuvvetlere komutanlık yapmış Ermenistan eski başbakanı Serj Sarkisyan ve Markar Melkonyan'ın aktardığına göre kardeşi Monte Melkonyan, katliamın Ermeni güçler tarafından yapılan bir intikam olduğunu açıklamıştır. Bu soykırıma sessiz kalamayız. Bizlerde bir şeyler yaparak tepkimizi dile getirmeliyiz. Hala bu sorun çözülememiş bazı devletler bu soykırımı tanımamakta ısrar etmektedirler. Her fırsatta Amerika'da Fransa'da ve dünyanın bir çok ülkesinde kapı kapı dolaşarak Türkler soykırım yaptı diye yalan yanlış beyanat veren Ermeni lobileri salya sümük destek aramaktadırlar ve kısmen de olsa bu desteği almışlardır. 2019 yılı itibarıyla Almanya, Brezilya, Fransa, İtalya, Kanada ve Rusya'nın ve 29 ülkenin yanı sıra ABD'nin 50 eyaletinden 49 tanesi olayları soykırım olarak kabul etmiştir.

Gökhan Arslan yaptığı meclis konuşmasının ardından verdiği "Hocalıda yaşananları soykırım olarak kabul edelim" önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Gökhan Arslan ayrıca Güngören’de 15 Temmuz Parkı'na Hocalı soykırımı anıtı yapılmasını talep etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajanı(İTHA)