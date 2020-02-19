GP'nin İstanbul Kurucu Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay oldu

Yıllardır siyasi çalışmaları ile halkın içinde bulunan ve iki dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili adayı da olan Perihan Toğay Eski başbakanlardan Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu 'nun kurucu genel başkanı olduğu Gelecek Partisinin İstanbul İl Kadın Kolları kurucusu başkanlığı görevine getirildi.