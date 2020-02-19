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GP'nin İstanbul Kurucu Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay oldu

Yıllardır siyasi çalışmaları ile halkın içinde bulunan ve iki dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili adayı da olan Perihan Toğay Eski başbakanlardan Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu 'nun kurucu genel başkanı olduğu Gelecek Partisinin İstanbul İl Kadın Kolları kurucusu başkanlığı görevine getirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Şubat 2020 Çarşamba 17:41
GP'nin İstanbul Kurucu Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay oldu
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Teşkilatlanma çalışmalarına hız veren Gelecek Partisi, dün İstanbul İl Başkanlığı binasını hizmete aldıktan sonra İstanbul teşkilatını da şekillendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda il yönetim kurulunu açıklayan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, bugün İstanbul Kadın Kolları’na Perihan Toğay’ın atandığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

GP İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin'de sosyal medya hesabında Şunu paylaştı:

İstanbul Kurucu Kadın Kolları İl Başkanımız Perihan Toğay Hanımefendiyi tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.02.2020 18:23
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