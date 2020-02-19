GP'nin İstanbul Kurucu Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay oldu

Teşkilatlanma çalışmalarına hız veren Gelecek Partisi, dün İstanbul İl Başkanlığı binasını hizmete aldıktan sonra İstanbul teşkilatını da şekillendirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda il yönetim kurulunu açıklayan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, bugün İstanbul Kadın Kolları’na Perihan Toğay’ın atandığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
GP İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin'de sosyal medya hesabında Şunu paylaştı:
İstanbul Kurucu Kadın Kolları İl Başkanımız Perihan Toğay Hanımefendiyi tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)