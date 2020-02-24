Gelecek Partisi İşe Hızlı Başladı..

Şubat ayı başında Avrasya Tüneli Geçisine yapılan %56’lık zamdan sonra; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da İstanbul’daki toplu ulaşım ücretlerine %35’lik zam yapılmıştı. Yapılan bu zamlara İstanbullular büyük tepki göstermişti. Zamlara bir tepki de Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığından geldi ve zamlar yargıya taşındı. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin söz konusu zamlara ilişkin yargı yoluna başvurduklarını açıkladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Şahin, Çağlayan Adliyesi önünde partililerle ile birlikte yaptığı açıklama şu konulara değindi:



“Açıklanan enflasyon oranlarının çok üzerinde olan, fahiş ve ölçüsüz bu zamlar İstanbulluların kaldıramayacağı bir yüktür. Biz zamlara ilişkin olarak ilk gün de açıklama yaparak tepki gösterdik ve bu zamların ya kaldırılması ya da makul bir orana çekilmesi gerektiğini ifade ettik. Bir süre bekledik; ne Avrasya Tüneli zammını yapanlar ne de İBB yetkililerinden hiçbir geri adım göremedik. Biz de yasal hakkımızı kullanarak bu zamlar için yargı yoluna başvurduk. Bu ölçüsüz ve fahiş zamlar hakkaniyetli değildir. Bu konunun yargı tarafından düzeltileceğini umuyoruz.



Ben öncelikle Ulaştırma Bakanına sesleniyorum. Avrasya Tüneli’ne yapılan zam ile karşı taraf firma sözleşmeyi açıkça ihlal ediyor. Buna karşı Bakanlık olarak da yasal hakları kullanarak kamu hakkını korumak zorundasınız. Bu vebaldir, milletin ahını almayın.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da ayrıca sesleniyorum. Sayın Başkan seçim dönemi İstanbul’a verdiğiniz ‘zam yapmayacağız’ sözünü unutmayın. Zam yaparak, İstanbullular üzerinden kazanarak İBB yönetilemez. Hemen zamma sarılmak yerine alternatif gelir kaynakları üretme yolunu tercih etmelisiniz.



Özellikle de Maliye ve Maliye Bakanına sesleniyorum. Ya millete pembe tablolar sunmaktan vazgeçin ya da bu zamları önleyin. Açıkladığınız enflasyon oranlarıyla bu zamlar açıkça tutarsızdır. Ya bu tutarsızlık giderilmeli ya da aynı zam oranları emekliye, memura, tüm kesimlere yansıtılmalı.”



Gelecek Partisi İl Başkanı İsa Mesih Şahin açıklama sonunda “ Biz İstanbul’da her konun takipçisi olacağız. İstanbulluların hakkını koruma konusunda her zaman sesimiz gür çıkacak” diyerek açıklamasına son verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)