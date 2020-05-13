Doğu Perincek 'ten HDP Kapatılsın Çağrısı

Vatan Partisi, PKK’nın siyasi kolu olan HDP’nin bölücülüğüne karşı mücadelesini sürdürüyor. Daha önce HDP’nin kapatılması için Yargıtay’a başvuru yapan Vatan Partisi şimdi de “HDP Kapatılsın” başlıklı bildiri yayımladı. Bildiride ABD destekli PKK terörüne karşı başarı ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için HDP’nin kapatılmasının, hukukun gereği ve milletin talebi olduğu vurgulandı: “HDP, PKK’nın Parlamentodaki koludur, Mehmetçiğe kurşun sıkanların siyasi temsilcisidir. Bölücü eylemler nedeniyle Eş Genel Başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda yöneticisi ceza almıştır. Devletin bağımsızlığı, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü ve milletin birliğine aykırı faaliyetlerin odağı haline gelen HDP’nin kapatılması, Anayasamız ve ülke bütünlüğümüz açısından zorunlu hale gelmiştir.”

YARGITAY’A DA ÇAĞRI YAPTI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuyla ilgili, dün Ulusal Kanal’da açıklamalar yaptı. Doğu Perinçek, siyasi partiler açısından terörle mücadele kararlığının sınandığı yerin HDP’nin kapatılması meselesi olduğuna dikkat çekti: “Madem HDP’li belediyelerin Mehmetçiği arkadan vurmasına, haraç ve terörist toplamasına razı değiliz. O zaman HDP’ye karşı kararlılığı kanıtlamanın bir tane ölçütü var. O da HDP’nin kapatılmasını talep etmek. Vatan Partisi dışında hiçbir parti 'HDP Kapatılsın' demiyor. Hükümetin de elinde yetkiler var. Adalet Bakanı, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile Yargıtay’a başvurabiliyor. Meclis’te grubu bulunan partilere de bu imkan tanınmış.

İYİ Parti’nin de PKK’ya karşı böyle bir kararlılığı varsa dosyayı hazırlar ve Meclis’e başvurur. Biz, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığı’na başvurduk. Vatan Partisi bu başvuruyu 4 kez yaptı. Yargıtay Başsavcılığı’nın da burada sorumluluğu var. Gecikmesi bir görev ihmalidir. Sorumlu olunması gerekiyor."

Öte yandan, Doğu Perinçek’in dün Twitter’daki “Meclise teröristi almak Mehmetçiği sırtından vurmaktır. #HDPKapatılsın” tiviti üzerine “#HDPKapatılsın” başlığı, uzun süre Türkiye gündeminde yer aldı.