banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğu Perincek 'ten HDP Kapatılsın Çağrısı
Son Dakika
Doğu Perincek 'ten HDP Kapatılsın...
Bağcılar’da parklar bayram yerine döndü
Bağcılar’da parklar bayram yerine döndü
Bugün Cadde,Sokak ve Parklar Çocuklar İçin ...
Son Dakika
Bugün Cadde,Sokak ve Parklar Çocuklar...
İBB Meclisinde COVİD 19 'a Siyaset Bulaştı
Son Dakika
İBB Meclisinde COVİD 19 'a...

Doğu Perincek 'ten HDP Kapatılsın Çağrısı

Vatan Partisi, HDP’nin kapatılmasını talep eden bir bildiri yayımladı. “Mecliste PKK İstemiyoruz Bölücü Teröre Karşı Kesin Zafer İçin HDP Kapatılsın” başlıklı bildiride anayasanın ve ülke bütünlüğünün gereği olarak bu talebin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Meclis’teki siyasi partilere çağrı yaptı: “Mehmetçiği arkadan vuran HDP’ye karşı kararlılığımızı kanıtlamak istiyorsak bunun bir tane ölçütü var. O da HDP’nin kapatılmasını talep etmektir.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:49
Doğu Perincek 'ten HDP Kapatılsın Çağrısı
banner171
Vatan Partisi, PKK’nın siyasi kolu olan HDP’nin bölücülüğüne karşı mücadelesini sürdürüyor. Daha önce HDP’nin kapatılması için Yargıtay’a başvuru yapan Vatan Partisi şimdi de “HDP Kapatılsın” başlıklı bildiri yayımladı. Bildiride ABD destekli PKK terörüne karşı başarı ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için HDP’nin kapatılmasının, hukukun gereği ve milletin talebi olduğu vurgulandı: “HDP, PKK’nın Parlamentodaki koludur, Mehmetçiğe kurşun sıkanların siyasi temsilcisidir. Bölücü eylemler nedeniyle Eş Genel Başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda yöneticisi ceza almıştır. Devletin bağımsızlığı, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü ve milletin birliğine aykırı faaliyetlerin odağı haline gelen HDP’nin kapatılması, Anayasamız ve ülke bütünlüğümüz açısından zorunlu hale gelmiştir.”

YARGITAY’A DA ÇAĞRI YAPTI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuyla ilgili, dün Ulusal Kanal’da açıklamalar yaptı. Doğu Perinçek, siyasi partiler açısından terörle mücadele kararlığının sınandığı yerin HDP’nin kapatılması meselesi olduğuna dikkat çekti: “Madem HDP’li belediyelerin Mehmetçiği arkadan vurmasına, haraç ve terörist toplamasına razı değiliz. O zaman HDP’ye karşı kararlılığı kanıtlamanın bir tane ölçütü var. O da HDP’nin kapatılmasını talep etmek. Vatan Partisi dışında hiçbir parti 'HDP Kapatılsın' demiyor. Hükümetin de elinde yetkiler var. Adalet Bakanı, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile Yargıtay’a başvurabiliyor. Meclis’te grubu bulunan partilere de bu imkan tanınmış.

İYİ Parti’nin de PKK’ya karşı böyle bir kararlılığı varsa dosyayı hazırlar ve Meclis’e başvurur. Biz, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığı’na başvurduk. Vatan Partisi bu başvuruyu 4 kez yaptı. Yargıtay Başsavcılığı’nın da burada sorumluluğu var. Gecikmesi bir görev ihmalidir. Sorumlu olunması gerekiyor."
Öte yandan, Doğu Perinçek’in dün Twitter’daki “Meclise teröristi almak Mehmetçiği sırtından vurmaktır. #HDPKapatılsın” tiviti üzerine “#HDPKapatılsın” başlığı, uzun süre Türkiye gündeminde yer aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Parası Olmayanı Ölüme mi Terk Edelim"
"Parası Olmayanı Ölüme mi Terk Edelim"
Abdullah Sevim: Bağımlılık Rakamları İstatistik Değil Felaket
Abdullah Sevim: Bağımlılık Rakamları İstatistik Değil Felaket
Hocalı'da Yaşananlar Soykırım Kabul Edildi
Hocalı'da Yaşananlar Soykırım Kabul Edildi
32’nci İlçe Belediyesi Ziyareti Kağıthane’ye
32’nci İlçe Belediyesi Ziyareti Kağıthane’ye
Gelecek Partisi İşe Hızlı Başladı..
Gelecek Partisi İşe Hızlı Başladı..

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169