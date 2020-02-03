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CHP Kâğıthane Gençlik Kolları'nın Yeni Başkanı Baran Can Akkaya Oldu

CHP Kâğıthane Gençlik Kolları seçim heycanı yaşadı. Baran Can Akkaya beyaz, Rakibi Ali Gül ise kırmızı liste ile seçime girdi.

CHP Kâğıthane Gençlik Kolları'nın Yeni Başkanı Baran Can Akkaya Oldu

CHP Kâğıthane Gençlik Kolları seçim heycanı yaşadı. Baran Can Akkaya beyaz, Rakibi Ali Gül ise kırmızı liste ile seçime girdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2020 Pazartesi 09:48
CHP Kâğıthane Gençlik Kolları'nın Yeni Başkanı Baran Can Akkaya Oldu
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Ali Gül 99 oy, Baran Can Akkaya ise 173 oy alarak seçimin galibi ve mevcut İlçe Gençlik Kolları Başkanı oldu.
Kâğıthane ilçe başkanı Cihan İlim Yeşildağ, İktidar yolunun herkesin başarısından geçtiğine vurgu yaparak, partili gençlere, "Hiçbir zaman yılmayın. Mücadeleniz devam ettiği sürece bu partinin geleceği sizlersiniz" diye seslendi.Bu partide yetişmiş, sizlerin yanında büyümüş bir kardeşiniz olarak bırakın gençlik kolu başkanlığını bu partinin bir üyesi olmak bile benim için gurur kaynağıdır. diyerek konuşmasına başlayan Baran Can Akkaya, “ 13 yaşında dahil olduğum bayrağını pankartını gururla astığım, lise komisyonunda, yönetim kurullarında gururla çalıştığım gençlik kollarında beni başkanlığa öneren tüm arkadaşlarıma ayriyeten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk partimizin kongreleri daima ülkenin yerel ve genel siyasetine yön veren kongrelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri daima önem arz etmektedir” dedi.
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