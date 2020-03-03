Abdullah Sevim: Bağımlılık Rakamları İstatistik Değil Felaket

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Yeşilay Haftası dolayısıyla bağımlılıkla ilgili çarpıcı rakamlar paylaştı. “Cinayetlerin yüzde 60’ı, saldırıların yüzde 40’ı, tecavüzlerin yüzde 33’ü alkol ve madde kullanımıyla doğrudan bağlantılı” diyen Sevim, sosyal medya hesaplarında yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:



“Bugün Türkiye’de; Uyuşturucu bağımlısı sayısı 2 milyona yaklaşıyor! Uyuşturucu kullanım yaşı 8, ölüm yaşı ise 14’e kadar düştü! 2 milyon kişi alkole bağımlı. 3 milyon insan teknoloji bağımlısı. Cinayetlerin yüzde 60’ı, saldırıların yüzde 40’ı, tecavüzlerin yüzde 33’ü alkol ve madde kullanımıyla doğrudan bağlantılı. Her üç gençten birisi sigara içiyor!

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Bunlar rakamlar bir istatistiği değil felaketi gösteriyor. Bu rakamlar, hepimizin ciddi bir reaksiyon göstermesi gerektiğini ilan ediyor. Fazla söze gerek yok!

Buradan, milletimin her bir ferdine, tüm STK’lara, partilere ve devlet yetkililerine sesleniyorum! Bugün, sürekli, etkili ve şefkatli adımlara ihtiyaç var! Devlet sadece polisiye tedbirlerle bu işi çözemeyeceğini artık görmeli. Aileler ‘benim çocuğum yapmaz’ düşüncesine acilen son vermeli.

Yeşilay Haftası’nı kutladığımız bugünlerde bunu bir fırsat bilelim. Devlet, partiler, STK’lar ve milletimiz hemen bugün el ele verelim. Yarın çok geç olabilir.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)