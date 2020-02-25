32’nci İlçe Belediyesi Ziyareti Kağıthane’ye

KAĞITHANE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 32’nci ilçe belediyesi ziyaretini Kağıthane’ye yaptı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile makam odasında bir araya gelen İmamoğlu, “Bugün Kağıthane’deyiz. Değerli Başkan’ımızla Kâğıthane’yi konuşacağız. Büyükşehir ile hangi işlerimizi ortaklaşa bir arada hızlıca yapmamız gerekiyor, bugüne kadar neler yapıldı, bundan sonraki beklentiler; her birisi aslında önemli konular olacaktır diye düşünüyorum. Son günlerde süreci hızlandırıp bütün ilçe ziyaretlerimizi tamamlamak istiyoruz” dedi. Tüm ilçelerin İBB ile uyumlu çalışması konusunda verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten İmamoğlu, “Bugün bütün Büyükşehir ekibimizle ve değerli Başkan’ımızın ekibiyle birlikte, onların sunumları, onların önerileri ve uygulamaları ile ilgili bilgiler edineceğiz. Çok faydalı geçiyor. 39 ilçemiz, bizim en birinci sıra İstanbul’a hizmet konusunda yol arkadaşlarımız. Belediye başkanlarımızın uyumlu katkıları, bizim uyumlu çalışmalarımız İstanbul’a katkı sunacaktır, Kağıthane’ye katkı sunacaktır” diye konuştu.

İstanbul Tiimes Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ÖZTEKİN’DEN İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin ise, “Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza, ilçemize ‘Hoş geldin’ diyoruz. Biraz sonra sunum da yapacağız. İlçemizle ilgili bugüne kadar çok değerli hizmetler yapıldı. Hizmetleri yapan büyüklerimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelen gayreti sunuyoruz. Size de ‘Hayırlı olsun’ diyoruz. İlçemize, tüm ekibinizle beraber ‘Hoş geldiniz’. Çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz. İlçemiz, 450 bin nüfusu olan bir ilçe. Daha çok Anadolu’dan İstanbul’a göç edenlerin oluşturduğu güzel bir ilçemiz. İlçemizdeki birlik ve beraberlikte önemli. Asayiş olarak da en değerli ilçelerden bir tanesi. E-5 ve TEM’in tam ortasında. Lokasyon olarak da güzel bir ilçemiz var. İnşallah bu aile birlikteliğimizi sağlamak adına da size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Bu manada çalışmalarımıza desteklerinizi sunacağınızı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN “KAĞITHANE DERESİ

ETRAFI GEZİLEBİLİR HALE GETİRİLSİN” TALİMATI

İmamoğlu ve Öztekin, konuşmaların ardından belediye binası yakınındaki Kağıthane Deresi çevresi ıslah çalışma alanında, Sadabad Sarayı Çamaşırhanesi restorasyonunda ve El Yapımı Kağıt Atölyesi’nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Kağıthane Deresi çevresinde, daha fazla gezilebilir alanlar yapılması konusunda talimat verdi. Her iki başkan, saha incelemelerinin ardından İBB ve Kağıthane Belediyesi ekipleri ile birlikte Nurtepe Sosyal Tesisleri’ne geçti. İmamoğlu ve ekibi, burada Kağıthane Belediyesi yetkililerinden ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum aldı. Sunumun ardından yeniden sahaya çıkan başkanlar ve ekipleri, Yeşilce Mahallesi Zeminaltı Otopark ve Spor Tesisi İnşaatı’nda incelemelerde bulundu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)