Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi Halkla İlişkiler Sistemi Komşu Masa Açılışında!

Yapılan açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in yanı sıra sanat ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı.

Şişli Belediyesi, ilçede yaşayanların istek, öneri ve şikâyetlerini KOMŞU MASA aracılığıyla alarak belediye ile doğrudan iletişime geçmesini sağlarken, belediyeye bağlı müdürlüklerin de hizmet organizasyonunu gerçekleştirecek bir sistem kurdu. Gelen şikâyet ve önerilerin, belediyenin ana hizmet binasında yer alan başvuru masası, 7/24 çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web, mail, dilekçe, yasal kanallar (Açık Kapı, CİMER) vb. yollardan kayıt altına alınacağı ve gelen sorunlara en geç 48 saat içinde çözüm bulunacağı Komşu Masa Halkla İlişkiler ve İletişim Projesi’ni uygulamaya aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şişli Belediye Başkanımız sizlere yeni hizmetle ilgili bilgileri sundu. 48 saat içinde sorduğunuz sorulara, gündeme getirdiğiniz sorunlara cevap verilecek. Bu uygulamayı hemen hemen her yerde başlatıyoruz, başlatmaya da devam edeceğiz. Bu uygulamanın amacı yeni siyaset anlayışı. Yeni bir siyaset anlayışı başlattık aslında. Hep birlikte başlattık, birlikte büyük başarılar elde ettik. Birlikte Cumhuriyet’i İstanbul’da demokrasiyle taçlandırdık, Ankara’da demokrasiyle taçlandırdık. Antalya’da, Adana’da, Mersin’de demokrasiyle taçlandırdık. Yeni siyaset anlayışımızın öznesi seçilen belediye başkanının belde halkına hesap vermesidir. Her anlamda hesap verme gibi bir sorumluluğu var belediye başkanlarımızın. Ve belediye başkanlarımız bu görevleri yerine getirirken sizlere saygı duyarak, sizlerin sorunlarına çözün üreterek bir şekliyle siyaset anlayışını size taşıyorlar. Ve biz sizden şunu bekliyoruz. Yeni siyaset anlayışını Türkiye’nin bütün coğrafyasına dağıtalım ve yeni siyaset anlayışını hep birlikte kucaklayalım” dedi.

Şişli’de kaliteli ve sürdürülebilir yaşamın egemen olması için görevde olduklarını söyleyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Komşu Masa projesinin öneminden şu sözlerle bahsetti: “Bugün, burada Yönetim Anlayışımız açısından önemli bir adım atıyoruz: Şişli’de yaşayan, çalışan ve iş yapan komşularımız istek, öneri ve şikâyetlerini artık doğrudan Belediyemize ulaştırabilecek. Aracı yok, torpil yok, ayrıcalık yok! Artık Komşu Masa var.

Belediye girişindeki başvuru masamıza bizzat gelen, çağrı merkezimize telefon eden,dilekçe veya CİMER ile bize ulaşan, basın, sosyal medya yoluyla veya web üzerinden taleplerini ileten, her gün farklı bir mahalleye giden gezici ekiplerimize önerilerini doğrudan bildiren, mahalle meclisleri aracılığı ile iradelerini ortaya koyan komşularımız en geç 48 saat içerisinde sorunun çözümünü doğrudan muhatap alınarak öğrenecek.

Daha önce Muratpaşa Belediyesi’nde ve Başkan Ümit Uysal tarafından uygulanan bu sistemi, İstanbul’da ilk olarak Şişli’den başlatarak önemli bir adım atıyoruz.”