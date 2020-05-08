Tahliyelere Rağmen Bazı Cezaevlerinde Sorunlar Devam Ediyor

Sosyal medyada yer alan haberler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yazılı basın açıklaması yapıldı ve “Silivri Ceza İnfaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevi’nde corona virüs belirtileri gözlemlenen ve hemen akabinde sağlık kurumuna sevk edilen 2 tutuklu/hükümlünün KOVİD-19 testleri pozitif çıkmıştır.” Denildi.

93 bin tahliye olmasına rağmen cezaevlerinde hala doluluk yaşanıyor ve temizlik, yemek gibi konularda ciddi sorunlar yaşanıyor çünkü tahliye olanların çoğu açık cezaevlerinde yemek yapan, temizlik işlerinde görevlendirilen mahkumlar oluşturuyor.

Son bilgilere göre Silivri cezaevinde 25 bin kişi kalıyor ve şu ana kadar 44 kişide Covid vakasına rastlandı. Büyük bir özveriyle çalışan infaz koruma memurlarının sayısı salgın nedeniyle azaltıldığı için zorluklar yaşanıyor.

Cezaevlerindeki sorunlar şöyle özetleniyor:

-Açık cezaevleri boşaltıldığı ve mahkumlar yemek yaptığı için yemek yapan kişi kalmadı, kimi yerlerde memurlar yemek yapmaya çalışıyorlar ama yeterli olmuyor. Bu yüzden hiçbir besin değeri olmayan, börek, çorba, makarna gibi hazır gıdalar veriliyor.

-Verilen yemeklerin miktarı son derece az. 3 kişilik koğuşa verilen yemekle 1 kişi ancak doyabiliyor.

-Revirler kapalı, düzenli kullanılan ilaçları dahi almak mümkün olmuyor. Takviye olarak

kullanılabilecek vitaminler vs. temin edilemiyor.

-Korona’daki en önemli önlem hijyen ama temizlik malzemesi verilmiyor, kantinlerin kapasitesi yetersiz, aylarca sabun alınamadığı oluyor.

-Kantinlerden alışveriş imkânı neredeyse tamamen kalkmış durumda. Peynir, yoğurt gibi en temel ihtiyaçlar bile karşılanamıyor, yeterli miktarda gelmiyor, gelenler küflü olabiliyor.

-Taze sebze-meyve 15 günde bir satın alınabiliyor, bu da yetersiz kalıyor ve 15 gün dayanmayıp bozuluyorlar.

-10-15 kişilik koğuşlarda 30 kişi kalınıyor.

-Kalabalık koğuşlar nedeniyle uyku düzeni bozuluyor, dinlenme mümkün olmuyor.

-Hijyen sağlamak için gelen yemeklerin ısıtılması gerekiyor ancak buna imkan yok. Acil olarak semave ya da elektrikli ısıtı ve tencere tarzı malzemeler verilmesi gerekiyor. Yemek olmadığında mahkumların yemek yapabilecekleri gibi imkan sağlanması gerekiyor.

-Hasta olan kişiler tekrar aynı koğuşa gönderiliyor ama gerçek bir karantina alınmaları gerekiyor. İlk vakanın çıktığı C7 koğuşundaki kişi geri gönderildiği için şu anda koğuştaki diğer kişilerin hastalanmış durumda.

-Maddi durumu iyi olmayan mahkumlar ise Devletten bu konularda yardım bekliyorlar.

Bu haberler düşündürücü ve Bakanlık’tan da bu konularda henüz kamuoyunu rahatlatacak bir haber çıkmadı. Bütün temizlik, yemek gibi işleri yapan açık cezaevindeki mahkumlar tahliye oldular ancak normal koğuşlardaki doluluk aynen devam ediyor.

Olayın psikolojik yönüyle ilgili yayılan haberler ise daha da düşündürücü. Salgın sebebiyle mahkumlar aileleriyle aylardır görüşmüyorlar, ayda bir verilen açık havada yürüyüş hakkından faydalanamıyorlar, avukat görüşleri kısıtlanıyor, mektup giriş-çıkışları çok azalmış durumda, özellikle yüksek güvenlikli cezaevlerindekiler şu anda tam bir tecritte gibiler. Yetkililerden acil ve vicdana uygun çözümler bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

