Nazım Hikmet 118. Doğum Gününde Anıldı

Türk Edebiyatının usta ismi Nazım Hikmet, 118. doğum gününde Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Tarabya sahilini dolduran Nazım sevdalıları, mavi gözlü dev için Türkiye’den ayrıldığı son kara parçasından denize karanfiller bıraktı. Ardından yaklaşık iki saatlik Boğaz turuna çıkan kalabalık, büyük ustayı şiirleri ve Grup Yol’a Düş’ün şarkılarıyla andı.

Etkinliğe, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra; Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, başkan yardımcısı Kıymet Coşkun, vakıf yöneticileri Nurdan Arca ve Özcan Arca, 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, usta yazarın torunu Nazım Yaltırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

EMEKTEN YANA BİR DAVA ADAMI

Programda konuşan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, “Nazım, ‘Fevkalâde memnunum dünyaya geldiğime’ diyor bir dizesinde. Acaba bu günün Türkiye’sinde doğsaydı yine memnun olur muydu? Bence olurdu. Çünkü o bir kavga adamıydı. O savaşsız, sömürüsüz barış içinde ve emekten yana bir dünya istediği için ve bu umutla dolu olduğu için yine de dünyaya geldiğine memnun olurdu. Biz de bu umutla yarınları yaratmaya gidiyoruz” dedi.

NAZIM’I YAŞAMAK AYRI BİR GÜZELLİK

Konuşmasına Tarık Akan’ı anarak başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, “ Nazım Hikmet’i hep beraber burada yaşatacağız. Nazım’ı yaşamak ayrı bir güzellik. O, vatanı için kavga etti, biz de bu yaşanmışlığı anlatmaya çalışıyoruz. Bu mücadeleye inanan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.