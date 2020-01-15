banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
120561
ALTIN
293.883
DOLAR
5.8874
STERLİN
7.6615
EURO
6.5559
Ak Parti Yeşiltepe Mahalle Başkanlığına Sakıp Özden'i Atadı
Son Dakika
Ak Parti Yeşiltepe Mahalle Başkanlığına...
Engelliler Meclisi Nurşen Örnek İle Yola Devam Edecek
Son Dakika
Engelliler Meclisi Nurşen Örnek İle...
Derman Çarşısı Esenyurt 'ta Dertlere Derman Olacak
Son Dakika
Derman Çarşısı Esenyurt 'ta Dertlere...
Bağcılar Belediyesi 2019’un en iyi habercilerini ödüllendirdi
Son Dakika
Bağcılar Belediyesi 2019’un en iyi...

Nazım Hikmet 118. Doğum Gününde Anıldı

Denize, martılara ve özellikle de İstanbul’a karşı olan tutkusu ile bilinen Nazım Hikmet, doğum gününde ülkesinde ayak bastığı son kara parçası olan Tarabya’dan denize karanfiller bırakılarak anıldı.

Nazım Hikmet 118. Doğum Gününde Anıldı

Denize, martılara ve özellikle de İstanbul’a karşı olan tutkusu ile bilinen Nazım Hikmet, doğum gününde ülkesinde ayak bastığı son kara parçası olan Tarabya’dan denize karanfiller bırakılarak anıldı.

haber 2
haber 2
15 Ocak 2020 Çarşamba 13:34
Nazım Hikmet 118. Doğum Gününde Anıldı

Türk Edebiyatının usta ismi Nazım Hikmet, 118. doğum gününde Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Tarabya sahilini dolduran Nazım sevdalıları, mavi gözlü dev için Türkiye’den ayrıldığı son kara parçasından denize karanfiller bıraktı. Ardından yaklaşık iki saatlik Boğaz turuna çıkan kalabalık, büyük ustayı şiirleri ve Grup Yol’a Düş’ün şarkılarıyla andı.

Etkinliğe, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra; Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, başkan yardımcısı Kıymet Coşkun, vakıf yöneticileri Nurdan Arca ve Özcan Arca, 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, usta yazarın torunu Nazım Yaltırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

EMEKTEN YANA BİR DAVA ADAMI

Programda konuşan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, “Nazım, ‘Fevkalâde memnunum dünyaya geldiğime’ diyor bir dizesinde. Acaba bu günün Türkiye’sinde doğsaydı yine memnun olur muydu? Bence olurdu. Çünkü o bir kavga adamıydı. O savaşsız, sömürüsüz barış içinde ve emekten yana bir dünya istediği için ve bu umutla dolu olduğu için yine de dünyaya geldiğine memnun olurdu. Biz de bu umutla yarınları yaratmaya gidiyoruz” dedi.

NAZIM’I YAŞAMAK AYRI BİR GÜZELLİK

Konuşmasına Tarık Akan’ı anarak başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, “ Nazım Hikmet’i hep beraber burada yaşatacağız. Nazım’ı yaşamak ayrı bir güzellik. O, vatanı için kavga etti, biz de bu yaşanmışlığı anlatmaya çalışıyoruz. Bu mücadeleye inanan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Genç'ten Darüşşafaka Tekfen'e Destek
Başkan Genç'ten Darüşşafaka Tekfen'e Destek
Depreme Dayanıklı Binalarda Oturmalıyız
Depreme Dayanıklı Binalarda Oturmalıyız
Sokak Hayvanlarına Yönelik Örnek Çalışmalar Hayvan Dostu Belediyecilik
Sokak Hayvanlarına Yönelik Örnek Çalışmalar Hayvan Dostu Belediyecilik
Hepimizin Dedesi Hulusi Kentmen
Hepimizin Dedesi Hulusi Kentmen
Amacımız Milli Eğitimle Yarışmak Değil
Amacımız Milli Eğitimle Yarışmak Değil

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169