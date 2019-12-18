Dikkat Kedi Köpek Çıkabilir!

Yayaların ve araçların, sokak hayvanlarına dikkat etmesi amacıyla sosyal farkındalık projesine imza atan Sarıyer Belediyesi, ilçe genelinde farklı noktalara "Kedi ve köpek çıkabilir" tabelası yerleştirdi. Sokak hayvanlarının yaşam alanlarına saygı duymak ve bu konuda insanların farkındalık duygusunu artırmak için sokak ve caddelere sürücülere uyarı tabelaları konuldu. Özellikle dar ve riskli alanların tespit edildiği bu noktalarda artık herkes daha dikkatli olacak. İlk olarak Kireçburnu, Tarabya, Darüşşafaka ve Kefeliköy mahallelerinde başlatılan bu çalışma Sarıyer’in diğer mahallelerinde de uygulanmaya devam edecek.