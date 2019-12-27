Depreme Dayanıklı Binalarda Oturmalıyız

Türkiye’de afete neden olan depremlerin özellikleri, etki alanları ve riskleri ortaya konularak, özellikle kent depremlerinde afete hazırlık safhasının önemini, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde Uzman Sismolog olarak çalışmalarına devam eden Dr. Doğan Kalafat anlattı. Depreme dayanıklı bina yapımının toplum tarafından talep edilmesi ile ilgili bilincin yaratılması, teşvik edilmesi konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Kalafat, verdiği örnekler ışığında Türkiye’de meydana gelen depremlerin zararlarının, yaşamımız boyunca olabilecek büyük depremlerin risklerinin azaltılması ve en aza indirilmesine yönelik çalışmaları katılımcılarla beraber tartıştı.

“BU COĞRAFYADA HER ZAMAN TEDBİRLİ OLMALIYIZ”

Türkiye’de depremlerin neden olduğu afetlerin boyutu, alınması gereken tedbirler ve afetlere dirençli bir toplum olabilmek için yapmamız gerekenlerin konuşulduğu derste önemli noktalara değinen Kalafat, şunların altını çizdi: “Bu coğrafyada yaşıyorsak deprem riskini en aza indirmek için gerek bireysel gerek kamusal olarak tedbirlerimizi almalıyız. Bilinçli olmamızın yanı sıra artık depreme dayanıklı binalarda da oturmamız lazım. Bu alınabilecek en iyi önlemlerdendir. Depremin nerede olacağını hata paylarıyla birlikte verebiliriz ama ne zaman olacağını söylememiz imkânsız. Yeterli veri olmadığı için takip etmek zorlaşıyor. Tekrarlanma periyotları izlenebilir ama bu istatistiki bir çalışmadır, yeterli ve doğru bir tarih vermez. Her yıl 13-15 bin civarında deprem alıyoruz ve ülkemizin hemen hemen her yerinde deprem riski var.”