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Başkan İmamoğlu'ndan İftarda“ATATÜRK Kent Ormanı” Müjdesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecine denk gelen Ramazan ayındaki ikinci toplu iftarını Park Bahçeler işçileriyle yaptı. Sarıyer Hacıosman’daki Atatürk Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen iftar öncesinde konuşan İmamoğlu, söz konusu alanı 19 Mayıs’ta açacaklarının müjdesini verdi. İmamoğlu, “Burası İstanbul’a değerli bir alan olacak Atatürk Kent Ormanı. Önemli bir noktadayız. İnşallah 19 Mayıs’ta da burada olacağız, gençlerle biraz gezeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:53
Başkan İmamoğlu'ndan İftarda“ATATÜRK Kent Ormanı” Müjdesi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını Sarıyer Hacıosman’daki Atatürk Kent Ormanı şantiyesinde çalışan Park Bahçeler işçileri ile birlikte yaptı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen iftarda İmamoğlu’na Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Kalkanlı ve Park Bahçe ve Yeşil Alan Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin eşlik etti. 19 Mayıs’ta açılışı yapılacak olan Atatürk Kent Ormanı idari bina bahçesinde düzenlenen iftar programında konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:
 

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyn Çetiner /Sarıyer -İstanbul 


“İSTANBUL’A DEĞERLİ BİR ALAN OLACAK”
 

“Afiyet olsun. Bugün de çalışan arkadaşlarımızla bir aradayız. Burası İstanbul’a değerli bir alan olacak Atatürk Kent Ormanı. Çalışan işçimizden mühendisimize, taşeronumuza, müteahhitimize varıncaya kadar ve emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önemli bir noktadayız. İnşallah 19 Mayıs’ta da burada olacağız. Gençlerle biraz gezeceğiz. Ramazan ayındayız, iftarımızı açacağız sizlerin bu emeklerinin sonunda. İnşallah hem tuttuğumuz oruçlar kabul olsun hem de bu başımızdaki sıkıntılı durum, pandemi süreci bir an önce bitsin. Normal yaşantımıza dönelim. Çocuklarımıza, ailelerimize, anne, babalarımıza sağlık diliyoruz. Tabi önümüzdeki Kadir Gecesi var, şimdiden Kadir Gecesi de mübarek olsun.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. İnşallah güzel bir şekilde Ramazan Bayramı’na da hep beraber giriş yaparız. Önümüzdeki hafta bugün bayram olacak. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 16.05.2020 12:06
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