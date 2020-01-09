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Başkan Genç'ten Darüşşafaka Tekfen'e Destek

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu ilk maçında İtalya’nın Dolomiti Energia ekibini 73-69 yendi. Oynanan maça Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, başkan yardımcıları, müdürler ve Sarıyer Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı’nın yanı sıra 300’e yakın Sarıyerli’de katıldı.

Başkan Genç'ten Darüşşafaka Tekfen'e Destek

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu ilk maçında İtalya’nın Dolomiti Energia ekibini 73-69 yendi. Oynanan maça Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, başkan yardımcıları, müdürler ve Sarıyer Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı’nın yanı sıra 300’e yakın Sarıyerli’de katıldı.

haber 2
haber 2
09 Ocak 2020 Perşembe 13:55
Başkan Genç'ten Darüşşafaka Tekfen'e Destek

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu ilk maçında İtalya’nın Dolomiti Energia ekibini Volkswagen Arena’da konuk etti. Maç öncesinde Darüşşüfaka takımını soyunma odasında ziyaret eden Başkan Genç, takımın her zaman yanında olduğunu dile getirerek başarılar diledi.

HEYECAN DORUKTA

Başkan Genç'in ve yüzlerce Sarıyerlinin destekleri ile başlayan Darüşşafaka Tekfen -  Dolomiti Energia maçında heyecan doruktaydı. Darüşşafaka Tekfen organize hücumlarla bulduğu sayılarla oyunda dengeyi kurmaya çalışırken, İtalyan ekibi ilk periyodu 19-16 önde bitirdi. Derbentli taraftarların sloganlarıyla daha da hareketlenen maçın ikinci periyodunda Colson ve Sinan Güler’in basketleriyle Darüşşafaka Tekfen, 24-19 öne geçti. Yaptığı etkili savunmayla rakibine fazla şans tanımayan yeşil-siyahlı takım, soyunma odasına 36-30 üstün gitti. Molalarda seyirciyle bir araya gelen Genç, sloganlarıyla maçı renklendiren taraftara eşlik etmeyi de ihmal etmedi.  Maçta ikinci yarının ilk bölümünde Gentile, Kelly ve Knox ile etkili olan Dolomiti Energia, skoru 45-45 eşitledi. Berk Demir ve Lamb’ın basketleriyle tekrar ritim bulan Darüşşafaka Tekfen son çeyreğe 54-49 önde girdi. Son periyotta hücumda zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında Blackmon ve Gentile ile sayı üreten Dolomiti Energia, maça tekrar denge getirdi. Browne ile kaydettiği basketlerle son dakikaya 67-65 önde giren Darüşşafaka Tekfen, müsabakadan 73-69 galip ayrıldı. Darüşşafaka Tekfen Basketbol takımının Volkswagen Arena’daki bir sonraki maçı 21 Ocak’ta Sırbistan temsilcisi Partizan ile gerçekleşecek.

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