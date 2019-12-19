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Amacımız Milli Eğitimle Yarışmak Değil

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bu sabah mesaisine çocuklarla başladı. Bir günde üç okul ziyaret eden Başkan Genç, yaptığı konuşmalarda eğitimde fırsat eşitliğine verdiği önemi vurgulayarak, “Amacımız Milli Eğitim ile yarışmak değil, destek vermek. En önemli şey eğitim ve çocuklar” dedi.

Amacımız Milli Eğitimle Yarışmak Değil

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bu sabah mesaisine çocuklarla başladı. Bir günde üç okul ziyaret eden Başkan Genç, yaptığı konuşmalarda eğitimde fırsat eşitliğine verdiği önemi vurgulayarak, “Amacımız Milli Eğitim ile yarışmak değil, destek vermek. En önemli şey eğitim ve çocuklar” dedi.

haber 2
haber 2
19 Aralık 2019 Perşembe 12:01
Amacımız Milli Eğitimle Yarışmak Değil

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, okul ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiren ve okulların lojistik ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdüren Başkan Genç, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri ile birlikte Ayazağa Anadolu Lisesi, Nilüfer Gökay Ortaokulu ve Ayazağa İlkokulu’nu ziyaret etti. Okulların eksiklerini ve yapılması gerekenleri bizzat yerinde inceleyen Başkan Genç, velilerin, öğretmenlerin ve okul aile birliklerinin belediyenin en büyük paydaşları olduğunu dile getirdi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Genç,  miniklere iyi bir yıl dileyerek, bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca nöbetçi öğrencinin Başkan Genç'e ziyaretçi defterini imzalatması eğlenceli dakikalara sahne oldu. 

ÇOCUKLARIMIZI YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

Genç konuşmasına şöyle devam etti; “Eğitimde fırsat eşitliğine önem veriyoruz. Gündüz Bakımevleri, SAGEM’ler ve Sarıyer Akademi’de binlerce çocuğumuz alanında uzman öğretmenler tarafından ücretsiz eğitim alıyor. Bunun için kurum içinde ve okullarda neler yapabileceğimizi öğrenmek için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Amacımız daha fazla kişiye ulaşmak. Ben burada sizlerle sohbet ederek neler yapabileceğimize ortak karar vermek istiyorum. Fiziksel ihtiyaçlar bir şekilde giderilir ama özellikle sizlerin derslerde anlattığınızın karşılığını alabilmeniz, verdiğiniz emeğin karşılığını görebilmeniz çocuğun yetişmesi anlamında büyük önem arz ediyor. Sarıyer’de belediye başkanlığı yapmak tabi ki güzel ama biz belediye başkanlığının ötesinde çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız”.

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