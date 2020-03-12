Üç Bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın Ardından Açıklama Yaptı

Bakan Koca, küresel bir nitelik kazanan koronavirüs olayında 90-91 günlük süreç boyunca tereddütsüz sergilenen şeffaflığın, güvenilir bilginin kaynağı olma sorumluluğunun kendilerine yüklediği bir ödev olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“Sorunu siyasal dille, siyasal bir içerikle ele almadık”

Sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal olduğunu vurgulayan Koca, “Biz sorunu siyasal dille, siyasal bir içerikle ele almadık. Bilimsel bir yöntemle ilerledik. Bilimsel veriler doğrultusunda karar verdik. Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu” şeklinde konuştu.

Dünyanın ve Avrupa’nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmenin imkan dahilinde olmadığına işaret eden Koca, ilişkilerin en bariz olanlardan birinin turizm diğerinin ise ticaret olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, dün bir pozitif vaka ile karşılaşıldığını anımsatarak, “Bir ya da birkaç vaka salgın değildir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır” uyarısında bulundu.

Virüsün Çin’den sonra İran, İtalya ve Avrupa’da görüldüğünü anımsatan Koca, “Bu enfeksiyonun önümüzdeki 1-1,5, bilemediniz en fazla 2 aylık süreci bizim için son derece önemli. Bu dönemin geçici olması için salgının yaygınlığını önlemek gerekiyor. Onun için kuralları mutlaka uygulayarak, bu süreci vatandaşımızla yöneterek götürmek istiyoruz” diye konuştu.

İlaç stoklarının yeterli olduğunu ifade eden Bakan Koca, şunları aktardı:

“Stokta ilaçlarımız var. Hatta biz 3 hafta önce birtakım ilaçları sipariş etmiştik. Dolayısıyla bu anlamda sorun yok. İkincisi, biz şu dönemde ihtiyaç olan yere hızla laboratuvar açıyoruz. İran salgınından dolayı İstanbul’a açmadan önce Erzurum'da başladık. Sonra İstanbul’da bu talep olunca orada da açtık. Önümüzdeki günlerde Adana, Samsun ve İzmir de devreye girmiş olacak. Kit sorunumuz da yok, rahat olabilirsiniz.”

“Cumhurbaşkanımızın kararlılığı etkili oldu”

Bakan Koca, neredeyse her gün 2-3 kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiklerini belirterek, şunları ifade etti:

“Burada özellikle kararları hızlı almak gerekiyordu. Bunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve hassasiyeti etkili oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu süreçte özellikle kararların hızlı alınmasında oluşturduğu sonuç ve başarının bu olduğuna inanıyorum.”

“Geliştirilmiş bir ilaç, aşı yok”

“Şu an geliştirilmiş somut herhangi bir ilaç, aşı durumu söz konusu değil” diyen Koca,

koronavirüs testlerinin yüzde 99,6 oranında duyarlı olan, bu anlamda dünyada bilinen en gelişmiş test olduğunu dile getirdi.

Bakan Ersoy’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Ersoy, “15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye’ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamanın sağlıklı çözüm olacağına karar verdik.”

“Kültürel etkinlikler ve organizasyonların nisan sonrasına ötelemenin de gündemlerinde olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Bugünden Nisan’ın 15’i ve sonrası ile ilgili kısmı hassasiyetle geçirirsek sonranın hem sektör hem Türk açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz.”

Bakan Pekcan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önceliklerinin halk sağlığı olduğunun altını çizen Pekcan, son dönemde maske, eldiven ve tulum gibi sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışı olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu doğrultuda piyasada maske bulunmadığı için önceliğimiz halkın sağlığı. Amacımız halkın ulaşılabilir, makul ve mantıklı fiyat seviyesinden alışverişlerini yapabilmesi. Dolayısıyla biz ihracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığının ön iznine verdik. Ortak görüşümüz önce piyasanın doyuma ulaşması. Bakanlık olarak, 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180’ini soruşturma kapsamına aldık” ifadesini kullandı.

“Dezenfektanlarda denetim kapsamına alındı”

Dezenfektanların da denetim kapsamına alındığına işaret eden Pekcan, “Bugün hiçbir gereksinim olmamasına rağmen gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Pekcan, 16 Mart’tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdıkları belirtti.