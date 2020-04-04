Op. Dr. Hüseyin Urlu: Biz de Avrasya Hastanesi olarak ''EVDE KAL TÜRKİYE DİYORUZ'' Dedi…

Günümüzde dünyada ve ülkemizde Corona virüs salgını var. Tüm dünya ve ülkemiz bu salgınla var gücüyle mücadele ediyor. Doktor, hemşire ve tüm çalışanlarımız büyük bir özveriyle şefkatle ve hayatlarını riske atarak kahramanca görev yapıyorlar. Kutsal bir meslekleri var. Başta Avrasya Hastanesi sağlık çalışanları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kutluyorum. Hepsinin korunmasını diliyorum. Onlar bu pandeminin atlatılması ve toplum sağlığı İçin çok önemliler” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Dr.Urlu: Her şeyin başı sağlık, Acil Tedavi Olması Gereken Hastalar Hekimleri ile iletişim halinde olsun dedi…

Öyle hastalar ve hastalıklar var ki bir an bile gecikmeleri telafisi zor durumlar doğurur.

Eğer bir onkoloji hastasının alması gereken sağlık hizmetini alamazsa ciddi sorunlar yaşanabilir.Evde kal derken acil sağlık sorunları olan hastalar için demiyoruz. Bu tür hastalarımız mutlaka kendisini takip eden hekimleri ile iletişim halinde olsunlar ve kendilerinden istenenleri yapsınlar.

Acil Sağlık ve çok acil işleri olmayan herkese Avrasya Hastaneler Grubu olarak biz de ''EVDE KAL TÜRKİYE ” şeklinde konuştu.

Op. Dr. Hüseyin Urlu, Hipokrat Yemini ile alakalı şunları söyledi:

Tıp eğitimi aldıktan sonra mesleğe başlayan her hekimin yapmak zorunda olduğu Hipokrat yemininde neler var? Gelin hep beraber ona bir göz atalım:

HİPOKRAT YEMİNİ

Hipokrat Yemini'nin aslında Hipokrat' ın kendisi tarafından değil, onun ekolüne mensup bir hekim tarafından daha sonra da yazılı hale getirildiği kabul edilir.

İki bin yıldan beri eğitimini tamamlayan her hekim mesleğini uygulamaya Hipokrat Yeminini ederek başlamaktadır.



Bu yeminin başlıca iki bölümü vardır. Birinci bölümde, hekimin tıp öğrencilerine, ikinci bölümde ise hastalarına karşı olan sorumlulukları ve yükümlülükleri belirtilir.



Aşağıda da okuyacağınız gibi, hastaya zarar vermemek, daima onların iyiliklerini düşünmek, ağrılarını gidermek, ötenaziye ve çocuk düşürmeye karşı çıkmak ve hastalara ait sırları saklamak bu yeminin temel özellikleridir:



Hekim Apollon, Aesculapios, Hygeia ve Panacea adına, bütün Tanrılar ve Tanrıçaların şahitliğinde yemin ederim ki, aşağıdaki andımı kabiliyetim ve gücüm yettiğince yerine getireceğim.

Bu sanatı bana öğreteni ebeveynim yerine koyacağım, hayatımı onunla paylaşacağım ve ihtiyacı olursa yardımcı olacağımı, çocuklarına kardeşlerim gibi bakacağım, istedikleri takdirde bu sanatı onlara ücretsiz ya da yazılı bir söz almaksızın öğreteceğim, bilgilerimi oğullarıma, ustalarımın oğullarına, ve bu mesleğin kurallarını kabul edenlerden başka kimseye öğretmeyeceğim. Tedavi reçetelerimi kabiliyetim ve gücüm yettiğince hiçbir zaman birisine zarar vermek için değil, hastalarımın iyiliği için kullanacağım.

Hiç kimseyi memnun etmek için ölümcül bir ilaç reçete etmeyeceğim gibi, ölümüne neden olabilecek bir tavsiyede dahi blunmayacağım. Bir kadına düşük yaptıracak âletler vermeyeceğim. Hayatımın ve sanatımın saflığını koruyacağım.

Hipokrat MÖ 460 ile 370 yılları arasında 90 yıl yaşamış ve ömrünü Tıp’a adamış bir bilim adamıdır.

Hipokrat Yemininde şu ifadeler geçer:

Gittiğim her eve sadece hastanın iyiliği için gireceğim, kendimi hastalık yapıcı etkenlerden ve özellikle de ister hür ister köle olsun kadın ve erkeklerle aşkın hazlarından uzak tutacağım, sanatımın icrası esnasında ya da günlük hayatımda bana gelen ve yayılmaması gereken bilgileri sır olarak tutacağım ve hiçbir zaman açmayacağım.

Bu andımı tuttuğum sürece, hayatım ve sanatımın icrası bana mutluluk versin, tüm insanlar tarafından her zaman saygı göreyim, eğer yeminimden dönersem bunun zıddı bana az gelsin.

Op. Dr Hüseyin URLU: ''Hipokrat Yeminine, Sadakatimiz İlk Günkü Gibi Devam Ediyor'' Dedi…

Günümüzde tıp fakültelerini bitiren öğrenciler, bu yeminin biraz değiştirilmiş şeklini ederek diplomalarını alırlar: Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda, hayatımı insanlık yoluna adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum.

Hocalarıma saygı ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma, sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle yerine getireceğime, hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma, benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma ve onları saklayacağıma, hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime, meslektaşlarımı kardeş bileceğime, din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime, insan hayatına kesinlikle saygı göstereceğime, baskı altında kalsam bile tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma, açıkça, özgürce ve namusum üzerine ant içerim.

Op.Dr.Hüseyin Urlu, Sözlerini Şu Şekilde Tamamladı:

Ülkemizin ilk Özel Sağlık kuruluşları arasında yer alan Avrasya Hastaneler Grubu olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının genelge ve ilgili talepleri doğrultusunda Dil, Din, Milliyet gözetmeden hastanelerimize gelen her hastaya Hipokrat yeminimiz gereği imkanlarımız ölçüsünde en iyi sağlık hizmeti sunmak adına ilk gün olduğu gibi bu günde gayretlerimiz devam ediyor.

Ülke olarak birliğimiz ve beraberliğimiz Korona Virüsünden daha güçlüdür. Sağlık bakanlığımızın EVDE KAL TÜRKİYE çağrısına biz de canı gönülden destek veriyoruz.

Dr.Urlu, hastalarımıza sağlık hizmet sunmaya devam ediyoruz dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)