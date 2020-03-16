Önce Sağlık Diyen Avrasya Hastanesi Tıp Bayramını Hekimleri İle Bire Bir Kutladı…

Dr.Urlu: Yıllardır toplu olarak kutladığımız 14 Mart Tıp Bayraımnı bu sene Korona Virüs nedeni ile bire bir kutladık dedi...

"14 Mart 2020 Cumartesi günü Avrasya Hastanemiz Zeytinburnu yerleşkesinde toplu olarak bütün çalışanlarımız ve basın ile beraber her yıl olduğu gibi bu yılda 14 Mart Tıp bayramını kutlamak için bütün hazurlıklarımızı yaptık.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ancak sağlık bakanlığımızın taviyeleri üzerine biz de toplu etkinliklerimizin tamamını iptal ederek hekimlerimizi teker teker başhekimimiz ve başhemşiremiz ile beraber ziyeret ederek orkidesini takdim edip tıp bayramlarını kutaldık.

Bundan sonra inşallah hiç bir salgın hatalık ile karşılaşmayız ve daha kalabalık şekillerde 14 Mart Tıp bayramlarımızı hep beraber coşku içinde kutların şeklinde konuştu.

Hastanenin başheşkimi Prof.Dr. Ali Rıza Cenal' de hastanenin kurucusu Genel Cerrahi uzmanı Op.Dr.Hüseyin Urlu İle beraber mesai arkadaşları bütün hekimleri teker teker gezerek çiçek takdim edip 14 Mart Tıp bayramlarını kutladı.

İdare Amiri Gönül Dilek'de hekimler'e yapılan çiçek takdimine katıldı ve hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayarmını kularım dedi.

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi başhemşiresi Gülay Aziret Tosunay'da mesai arkadaşları başta olmak üzere bütün sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Hastanenin Genel Koordinatörü İbrahim Urlu'da 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili şunları söyledi...

Biz Avrasya Hastaneler Grubu olarak sağlık camiasının özel gün ve kutlamalarına dikkat ederiz.

Örnek olarak yıllardır 14 Mart Tıp bayramı,ve 12 Mayıs hemşireler gününi yıllardır kabalık bir şekilde kutluyorduk.

Bu sene kurucumuz sayın Op.Dr.Hüseyin Urlu'nun da ifade ettiği gibi Sağlık bakanlığının tavsiye ve direktifleri doğrultusunda her şeyin başı sağlık prensibimziden hareketle toplu olarak 14 Mart Tıp bayramı etkinliğimizi iptal ettik.

Ancak hekimlerimizi ve bayramımızı unutmayarak 4/5 kişilik bir yönetim ekibi olarak hekimlerimizi odalarında ziyaret ederek orkidelerini takim ederek bayramlarını kutladık. İnşallah gelecek senelerde Korna virüsü tahlikesinden uzak yine önceki yıllarda olduğu gibi hep beraber bayram şenlğinde sazlı sözlü olarak 14 Mart Tıp bayramımızı kutlamayı umuyorum dedi.