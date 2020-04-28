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Oksijen Destekli Cihazlar

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Nisan 2020 Salı 12:43
Oksijen Destekli Cihazlar
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Solunum yolu hastalıkları için vazgeçilmez tedavi desteği yoğun bakım ünitelerinden sağlanan oksijen ile yapılır. Bu solunum cihazlarını üreten firma bu alanda gerekli sertifikalara sahip ve uygun kalitede cihazlar üretmektedir.

Ev Tipi Oksijen Makinesi

Firma solunum cihazları arasında ev tipi oksijen makinesi üretimi de yaparak sağlık sektörüne destek oluyor. Bakımını evde yapmak zorunda olan hastalara uygun üretilen cihaz havadan oksijen üretmekte ve şehir elektriği ile çalışmakta göstergeleri led ışık destekli ve 2 yıl garantilidir. Taşınabilir olma özelliği ile de her ortama rahatlıkla taşınabilmektedir.

Oksijen Konsantratörü

Evde oksijen gereksinimi için üretilen ve yerli yada yabancı üretim arasında tercihi size bırakan firma oksijen konsantratörü cihazları ile de medikal anlamda destek sunuyor. Evde bakım hastaları için önerilen bu cihazlar sayesinde tedaviniz yarım kalmayacak ve tedavi masraflarında düşüş sağlanacaktır.

Solunum Oksijen Cihazı

Tıbbi solunum cihazları arasında yer alan ve makine desteği ile tedavi uygulanmasında etkili olan solunum oksijen cihazı firmanın ürettiği ürünler arasında yer alır. Bu solunum cihazlarından iki farlı çeşit mevcut olup hastanın durumu ve hekimin önerisi sonucu uygun olan hasta tarafından satın alınır. ALS, Kronik akciğer hastalıkları, uyku apnesi hastalıklarında faydalı bir cihaz olan ürün mekanik solunum desteği sağlamaktadır.

Hafif, sessiz ve enerji tasarruflu tüm ürünler Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Bu ürünlerin orijinallerini satın almak mümkün iken 2. el veya kiralama imkanı firma tarafından sunulmaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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