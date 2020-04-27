İstanbul’ da ki Hastaneler Bir Kez Daha Temizleniyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını kesintisiz sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki hastanelerde, bir kez daha, temizlik ve yıkama çalışmalarına başladı. Çalışmalar, üçüncü kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı boyunca geceli-gündüzlü sürecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Virüsün yayılma riskinin yoğun olduğu hastane ve çevreleri, toplam 739 araç ve 2360 personel ile arındırılacak. Yıkamanın yanı sıra mekanik ve elle süpürme işlemleri de yapılacak.

245 HASTANE YIKANACAK

Çalışmaların ilk gününde ekiplere eşlik eden İSTAÇ Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eyyup Demirhan, dört gün boyunca kent genelinde kamu-özel sektör ayırt edilmeksizin, 20 yatak üstü 245 hastanenin temizlenip, yıkanacağı bilgisini verdi. Demirhan, İstanbul’un 39 ilçesinde toplam 89 devlet, 156 da özel hastanenin, sokağa çıkma yasağının bitiminden önce temizleneceğini söyledi.

232 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALAN TEMİZLENECEK

Diğer yandan İBB, sokağa çıkma yasağı süresinde hastanelerin yanı sıra virüsün yayıma riskinin yoğun olduğu anayollar, meydanlar, çeşitli kamu kuruluşları, alt-üst geçitler, otobüs durakları, peronlar, metro girişleri gibi kamusal alanlarda da temizlik ve yıkama çalışmalarını sürdürecek. Dört gün boyunca kent genelinde 232 futbol sahası büyüklüğünde, bir milyon 600 bin metrekarelik, bir alanı, hastalık riskine karşı arındıracak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)