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İmplant İle İlgili Merak Edilen 6 Soru

Diş implantının çene kemiğine cerrahi olarak yerleştirilen yapay diş kökü olduğunu belirten, Pendik Hospitadent Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Merve Erişen, implantlarla yapılan diş protezlerinin doğal dişleri en iyi taklit eden protez türü olduğunu, doğru uygulanmış implantların, düzenli kontrolleri ve günlük temizliği yapıldığı takdirde uzun yıllar, hatta ömür boyu ağızda kalabileceğini bildirdi. Pendik Hospitadent Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Merve Erişen, implant işlemi öncesi veya sonrasında hastaların en çok merak ettiği soruları cevapladı.

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27 Şubat 2020 Perşembe 14:32
İmplant İle İlgili Merak Edilen 6 Soru
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İşte o sorular...

İmplant zararlı bir tedavi midir?

Kurallarına uygun yapılmış bir implantın bilinen bir zararı yoktur.

İmplant zor bir işlem midir?

İmplant oldukça kolay bir uygulamadır. Tek bir implant operasyonu 15 dakika civarı sürer.

İmplant sonrası şişlik normal midir?

Tek implant operasyonlarında şişlik ya hiç olmaz ya da çok hafiftir. Çoklu implant operasyonlarında aynı seansta diş çekimleri de yapılmışsa bir miktar şişlik olması normaldir. Uygun ilaçlar ve buz uygulamasıyla en az şişlikle hastanın bu dönemi atlatması sağlanır.

İmplant yapıldıktan sonra çenede uyuşukluk neden olur?

İmplant operasyonu öncesinde, hastanın doğru olarak muayene edilmesi, radyolojik tetkiklerin yapılması, tomografi ile kemik ölçümlerinin yapılarak doğru implant boylarının saptanması gereklidir. Bu süreçten geçerek yapılan implant uygulamalarından sonra uyuşukluk olmayacaktır.

Ancak tecrübesiz kişiler tarafından, yeterli tetkikler ve ölçümler gerçekleştirilmeden yapılan implantlardan sonra alt çene sinirinin hasar görmesine bağlı olarak uyuşukluk görülebilir.

İmplant yaptırdım sigara içebilir miyim?

Sigara, içeriğindeki kimyasallardan ötürü iyileşmeyi geciktirir ve operasyon sonrasında kanama riskini arttırır. İlk 48 saat kesinlikle sigara içilmemelidir. Takip eden süreçte de hastanın sigara içmemesi tavsiye edilir. Sigara sadece implantların sağlığı için değil genel sağlık için de büyük bir risktir. Hastalarımızın implant operasyonunu sigarayı bırakmak için güzel bir fırsat olarak görmelerini umuyoruz.

İmplant neden oynar?

Implant çevresinde enfeksiyon geliştiği takdirde implant kemiğe tutunamayabilir ya da ileri dönemlerde tutunmuş implantlar hareket edebilir. Bunu önlemek için hastaların dişlerini çok iyi temizlemeleri, ağız hijyenini üst seviyede tutmaları önem taşır. İmplantlarınızın hareketli olduğunu hissederseniz mutlaka diş hekiminize danışınız.

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