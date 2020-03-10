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İBB, Hizmet Binaları ve İbadethanelerde de virüslere Karşı Hijyen Sağlıyor

Toplu taşıma araçları ve duraklarda virüslere karşı seferberlik ilan eden İBB, hizmet binaları ile ibadethane ve bankamatiklerde de dezenfektasyon çalışması başlattı.

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10 Mart 2020 Salı 13:36
İBB, Hizmet Binaları ve İbadethanelerde de virüslere Karşı Hijyen Sağlıyor
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtımı yapılan Corona Hijyen Filosu’nun, toplu ulaşım araçları ve durakların ardından kapalı mekanlara yönelik dezenfektasyon çalışmaları yaygınlaştırılarak sürüyor.
 

İBB Sağlık Daire Başkanlığı bağlı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve OTOBÜS AŞ ekipleri, corona virüsü tehdidine karşı hijyen çalışmalarını hızlandırdı.
İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Özel olarak oluşturulan ekipler, kültür merkezleri, İBB İletişim Noktaları, İSMEK, İSADEM, Darülaceze Müdürlüğü binaları, engelli merkezleri, camiler, cemevleri, kiliseler, sinagoglar ve kütüphaneler, bankamatikler gibi pek çok noktada virüslere karşı dezenfeksiyon sağlıyor.
 

Son verilere göre toplam 700 bin metre kare kapalı alanda dezenfeksiyon işlemi uygulayan İBB, çalışanlarına ve gün içerisinde belediyeyi ziyaret eden vatandaşlara daha hijyenik bir atmosfer sunabilmek için Saraçhane, Bakırköy ve Kasımpaşa yerleşkelerini de dezenfekte ediyor.
 

Virüs tehdidi atlatılıncaya kadar haftada bir kez tekrarlanacak olan dezenfeksiyon işlemlerinde, alanında eğitim almış uzman İBB personellerince Biosidal Yönetmeliğine uygun ilaçlar kullanılıyor.
 

İBB, metrolarda 100, İETT otobüslerinde 420 personel ile temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Metro ve metrobüs istasyonları daha sık aralıklarla yıkanıp, temizleniyor. 44 metrobüs istasyonunda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında ise 2 istasyonda 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi. Özel olarak hazırlanan 18 araçta, 36 dezenfeksiyon personeli de sahada çalışıyor. Ekipleri koordineli bir şekilde İstanbulluların bulunduğu yüzlerce noktada 7/24 dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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