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Hastane Sahibi Doktor 1.100 KOVİD 19 Hastasına Şifa Sundu Ama Kendisinin ve Eşinin Testi Pozitif Çıktı…

Avrasya Hastaneler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Genel cerrahi Uzmanı Op.Dr.Hüseyin Urlu ve Yönetim Kurulu üyesi eczacı Nermin Urlu kendi hastanelerinde 1.100 Kovid 19 Hastasına şifa sunarken kendilerinin COVİD 19 testi pozitif çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:35
Hastane Sahibi Doktor 1.100 KOVİD 19 Hastasına Şifa Sundu Ama Kendisinin ve Eşinin Testi Pozitif Çıktı…
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TEDAVİLERİNE AVARSYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA’DA DEVAM EDİLDİ…

Günlerce sahibi olduğu hastane tedavi gören Op. Dr. Hüseyin Urlu ve eczacı eşi Nermin Urlu taburcu edilirken her ikisi de duygu dolu bir konuşma yaptı. Dr. Urlu yaptığı açıklamada 47 yıllık hekim olduğunu tıp eğitimi ve meslek yaşamı boyunca PANDEMİ ile alakalı bilgileri hep kitaplarda okuduk. İlk kez hem kendi hastalarımızda, kendimde ce eşimde pandemi olarak kabul edilen COVİD 19 Testimiz pozitif çıktı. Hastanemizde hekim arkadaşlarımın uyguladıkları tedavilere cevap vererek sağlığımıza kavuşup bugün taburcu olduk” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İŞTE OP. DR .HÜSEYİN URLU’NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA …

“Bugün Avrasya Hastaneleri için Covid-19 sürecinin önemli günlerinden birisi,

Pandemi Süreci başladığından beri Zeytinburnu Şubemizde 600, Gaziosmanpaşa şubemizde 500, toplam 1100 Hastamızı Şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Ben ve eşim Ecz. Nermin Urlu yoğun geçirdiğimiz hastalık sürecini atlatmış, bugün sağlığımıza kavuşmuş ve taburcu olmuş bulunmaktayız.

Vefakar sağlık çalışanlarımız bu süreçte kendilerini hiçbir şekilde geri çekmeyerek bizlerle fedakarca ve özveriyle iyileşmemiz için kendi sağlıklarını da riske atarak kahramanca görevlerini yapmışlardır.

Sıkıntılı günlerden sonra yeniden yaşam ümidine kavuşmak çok güzel bir duygu…

Bu süreçte emeği geçen başta Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Hocaoğlu’naİ Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Kadir Doğruer’e, Göğüs hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sezer’e, Dâhiliye Uzmanı / Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İlhan Menken’e, Kardiyoloji Uzmanı / Başhekim Uzm. Dr. Alaaddin Küçük’e, KBB Doktoru / Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Fercan Urlu’ya, Radyoloji Uzmanı Dr. Murat Ulusoy’a ve Radyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Barman’a;

Hemşirelerimiz; Başhemşire Esin Şen, Başhemşire Yardımcısı Selcan Gürsel, Enfeksiyon Hemşiresi Şule Sakız, Acil Sorumlusu Mustafa Çallı, Kat hemşirelerimiz; Elif Karaçam, Dilara Kayın, Diren Durgun, Sevim Savaş, Gönül Dizdar, Kübra Zorba, Furkan Pektaş, Büşra Kaygısız, Aleyna Kırmızıgül, Kat personellerimiz; Tuğba Altuntaş, Birgül Taban, Feride Kılıç, Orhan Alevcan, Recai Toktaş, Elif Çalık, ve tüm Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa çalışanlarına Avrasya Hastaneler Grubu adına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Ayrıca Avrasya Hastanesi Zeytinburnu ve Bakırköy Çamlık Hastanesi’ndeki tüm çalışanlarımıza Urlu ve Varan ailelerine tüm eş dost ve arkadaşlarımıza iyi dilek ve duaları için teşekkür ederim.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu

Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Nermin Urlu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 06.05.2020 18:04
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