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Hamileler Korona Virüs Karşısında Ne Yapmalı ?

Koro​​​​​​​Çin’den neredeyse her ülkeye yayılan ve tüm dünyayı alarma geçiren korona virüs, özellikle de hamileleri büyük endişeye sürükledi. Bu noktada birçok hamile aklındaki soru işaretlerine cevap arıyor. Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gamze Baykan, ile merak edilenleri konuştuk işte cevaplıyor:na virüsün hayatımıza girmesiyle birlikte tek düşündüğümüz bu virüs ve korunma yolları oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Nisan 2020 Perşembe 14:45
Hamileler Korona Virüs Karşısında Ne Yapmalı ?
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Hamileler korona virüs karşısında risk altında mı ?

Corona virüsün hamilelerdeki seyri ile ilgili çok fazla bilgi söz konusu değildir. Dolayısıyla hamilelerin korona virüs karşısında diğer insanlardan daha fazla risk altında olduğu kesin olarak kanıtlanmamıştır. Ancak geçmiş dönemlerdeki Mars ve Sars gibi bulaşıcı hastalıklarda hamilelerin yüksek risk grubunda bulunması sebebiyle gebelerin kendilerini enfeksiyondan koruma konusunda daha tedbirli olmaları gerekir. An itibariyle dünyada saygın kuruluşların hamilelere yönelik özel bir izlem veya tedavi önerisi bulunmamaktadır.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Hamilelik bağışıklık sistemini baskılıyor mu ?

Anne adayları hamilelik sürecinde gripten bile sakınırken korona virüs gibi bir salgın ile karşı karşıya olmak büyük bir endişe ve korku yaratıyor. Bu noktada bağışıklık sisteminin güçlü olması ve kalabalık ortamlardan kaçınma gibi önlemler alınsa da hamilelerin herkesten daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü hamilelik döneminde gribe bile yakalanma riski yüksek olduğundan korona virüsün bulaşma riski de aynı oranda artabilir. Bunun nedeni ise hamileliğin bağışıklık sistemini baskılamasıdır.

Aynı zamanda hamileliğin sonraki aşamalarında, fetüs ve uterüs (rahim) akciğerler de dahil olmak üzere diğer organlara baskı uygulamaya başlayabilir. Sonuç olarak, akciğerlerin bazı bölgeleri havayı daha az dolaştırarak vücudu enfeksiyona daha yatkın hale getirebilir.

Korona virüs, erken doğuma sebep olur mu?

Daha önce de belirttiğimiz üzere Covid-19’un hamileler üzerindeki seyri ile ilgili çok fazla : bilgi söz konusu değildir. Ancak korona virüs pozitif çıkan anne adaylarında erken doğumlar söz konusu olmuştur. Bu noktada vaka sayısının çok az oluşu nedeni ile annedeki enfeksiyonun gerçekten erken doğum ile ilişkili olup olmadığı konusu açık değildir.

Korona virüs pozitif çıkarsa acil doğum söz konusu olur mu?

Annede COVID‐19 enfeksiyonu saptanması durumunda acil doğum atılması gereken bir adım değildir. Anne adayının ve bebeğin durumu değerlendirildikten sonra hamilelik haftası da göz önüne alınarak her anne adayı için özel takip ve tedavi protokolü oluşturulur.

Enfekte annelerin birkaçında erken doğum gerçekleşti, ancak bu durumun koronavirüs ile ilişkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Korona virüs, anneden bebeğe geçer mi ?

Medyaya yansıyan haberlerde koronavirüs olan anne aday yaşamını yitirirken bebeğin kurtulduğu görülmüştür. Bu örnekle beraber henüz korona virüsün anneden bebeğe geçtiğine dair bir kanıt söz konusu değildir. Ancak İngiltere&#39;de COVID-19&#39;lu bir annenin yeni doğan bebeğinde koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Bebeğin anne karnında mı virüsü kaptığı yoksa doğduktan sonra mı meydana geldiği bilinmemektedir.

Anne adayı bebeği hemen emzirebilir mi?

Hastalığın kuluçka süresi 14 gün olduğundan Çinlilerin de önerilerine dayanarak anne ile bebeğin temas etme ve emzirme süresi arasında 14 gün olabilir. Ancak bu anne ile bağ kurma ve süt miktarını olumsuz etkileyebilir. Avrupalı bilim insanları ise maske, hijyen gibi önlemlerle emzirilebileceğini bildiriyor. Bu noktada annenin hastalık düzeyine göre doktorlara danışarak bir karara varılması en doğrusu olacaktır.

Anne adayları korona dan nasıl korunmalı ?

• Kişilerle olan teması en aza indirin,

• Olabildiğince dışarı çıkmayın, toplu taşıma araçlarını kullanmayın,

• Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için bol bol sıvı tüketin,

• Özellikle C vitamininden zengin besinlerin olduğu bir beslenme programı oluşturun,

• Suyun yanı sıra probiyotik açısından zengin olan kefir tüketin,

• Ne çok kalın giyinip terleyin ne de ince giyinip üşütün,

• Hareketsiz kalmamaya dikkat edin, sürekli yatmayın.

Daha detaylı İletişim için :

Web Sitesi : iwww.avrasyahospital.com.tr    Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi : 0212- 665 50 50  Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Yerleşkesi : 0212- 612 00 00

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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