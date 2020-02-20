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Burun Estetiği Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

​​​​​​​Burun kişinin yüz hatlarının belirgin hale gelmesinde çok önemli yeri olan bir organdır. Bu nedenledir ki en çok tercih edilen estetik operasyonlarından biridir. Burun estetiği sadece görsel anlamda değil kişilerin sağlık sorunlarından dolayı da yaptırmak istedikleri operasyonlardır. Kişinin nefes alıp vermesini zorlaştıran burun yapısından kaynaklı kemik eğriliği gibi sebeplerle bu ameliyatı geçirmek isterler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Şubat 2020 Perşembe 16:34
Burun Estetiği Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
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Günümüzde her ne kadar estetik denilince kadınların ismi telaffuz edilse de erkeklerde çok fazla burun estetiğine başvurmaktadırlar. Fakat burun estetiği yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler kişiden kişiye 

farklılık gösterecektir. Kadınlar ve erkekler burun operasyonlarından farklı beklentiler içine girerler.

Erkekler burunlarının şeklinden ve büyüklüğünden şikayet ediyorlarsa burun boyunun daha küçük olmasını isterler. Kadınlar ise daha çok estetik yapılmamış görünümü olan doğal burunları tercih etmektedirler. İşin ehli bir doktorla iletişim kurulduğunda yüz tipinize uygun bir burun şekliniz olabilmektedir.

Yapılacak Estetik Müdahalede Burun Şekli Korunmalıdır?

Burnunun yapısından ve şeklinden memnun olmayan kişiler çareyi burunlarına estetik yaptırarak çözmektedirler. Fakat bu operasyonlarda kişinin burun yapısı korunarak yapılan müdahalelerde çok daha doğal sonuçlar alınmaktadır.

Burnu küçültmek adına gereğinden fazla kemik ve kıkırdak çıkarılması burunun desteğini kaybetmesine ve kanatlarında çökme oluşmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla yapılan burun estetiklerin de kişinin yüz yapısına uygun bir burun şekli yapılmalıdır. Kişinin yüz hatlarıyla uyumlu alın yapısı, dudaklar, çene ve kaşlarıyla orantılı olarak yapılan burun doğal durmaktadır.

Burnun Estetik Olduğu Anlaşılmamalıdır?

Öncelikle burun estetiklerinden beklenen en doğal burun yapısına kavuşmaktır. Her kadın veya erkek estetik operasyon geçirmeden önce doktorundan bu konuda bilgilendirilmesini isterler. Burun ne kadar yüz hatlarıyla uyumlu olursa o kadar doğal durur. İlk bakışta estetik bir burun olduğu anlaşılmamalı ve kişiye canlı ve genç bir ifade kazandırmalıdır.

Burun estetiği olan kişide ilk gözler öne çıkmalıdır. Dolayısıyla ne çok kalkık bir burun ne de aşağı doğru inik bir burun olmamalı istenilen kaviste ve yüz hatlarıyla uyumlu olmalıdır.

Ayrıca her insanda olması gerektiği gibi doğru nefes alışverişi olan bir burun olmalıdır.

Burnun Neden Olduğu İşlevsel Sorunlar Ortadan Kaldırılmalıdır?

Bu ameliyata karar veren kişilerin öncelikle işlevsel sorunları ortadan kaldırılması hedeflenmelidir. Kişi sadece bunun için ameliyat olmak isteyebilir. Bu nedenle hastanın burnundan dolayı yaşadığı sıkıntı iyi analiz edilmelidir.

Kişide olabilecek burun sorunları şöyle olabilir:

  • Burun kemik eğriliği
  • Kronik Sinüzit
  • Burun Eti Şişliği

Bu gibi burnun işlevlerini yerine getirmesine neden olan rahatsızlıklarda bu operasyona ihtiyaç duyulur.

Burun Estetiği İçin Hangi Mevsim Uygundur?

Her ameliyatta olduğu gibi burun estetiğinde kıs ayları tercih edilmelidir. Sonbahar ve kış ayları uygundur. Soğuk algınlığı gibi rahatsızlık varsa operasyon ertelenmelidir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.02.2020 16:39
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