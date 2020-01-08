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Avrasya Hastanesinde Yüzünüz Artık Daha Genç Görünecek

​​​​​​​Medikal alet ve ekipman konusunda yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Avrasya Hastanesi bu kez de yaşlanan yüzleri daha genç hale getirmek için “Scarlet Altın Frekans” aleti ile Ameliyatsız Yüz Germe hizmeti vermeye başladı.

Avrasya Hastanesinde Yüzünüz Artık Daha Genç Görünecek

​​​​​​​Medikal alet ve ekipman konusunda yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Avrasya Hastanesi bu kez de yaşlanan yüzleri daha genç hale getirmek için “Scarlet Altın Frekans” aleti ile Ameliyatsız Yüz Germe hizmeti vermeye başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ocak 2020 Çarşamba 13:07
Avrasya Hastanesinde Yüzünüz Artık Daha Genç Görünecek

Sizin İçin Gittik,Gördük ve Yazdık

İstanbul Times Gazetesi Sağlık ekibi olarak Scarlet Altın Frekans cihazı ile ameliyatsız yüz germe hizmeti sunan Avrasya Hastanesi hekimlerinden Dermatoloji Uzmanı Uzman Doktor Hatice Deniz Yardımcı ile sizin için konuştuk.

İşte Detaylar

Hatice Deniz hocam Scarlet deyince ne anlamalıyız ?

Ameliyatsız Yüz Germe sisteminin adı olarak bilmeniz gerekir. Fraksiyonel mikro iğneli radyofrekans cihazıdır. Ameliyatsız yüz gençleştirme de kullanılan son teknoloji bir cihazdır.

Özel tasarlanmış, mikro iğnelerle elektriksel uyarımlar yapılarak cildin altındaki kollogen lifler uyarılarak derinin yenilenmesi sağlanır.

Cilt gençleştirme, ciltteki elastikiyet kaybının düzeltilmesi, ameliyatsız yüz germe, sarkma giderme, çatlakların giderilmesi, sivilce izi ve yara izlerinin giderilmesi gibi pek çok alanda başarıyla uygulanabilir.

Ameliyatlı tedaviye göre ne fark vardır

Ameliyatlı tedaviye göre daha ekonomiktir. Kısa sürede iyileşme sağlar, ağrısızdır ve tedaviye cevapların başarılı olması en baştaki tercih sebeplerindendir.

Hangi durumlarda kullanılır;

Cilt germe

Ciltte gençleştirme

Elastiklik kaybı tedavisi (Sıkılaştırma)

İz tedavisi

Sivilce ve izlerinin tedavisi

Ciltte ton farklılıkları tedavisi

Yüz ve çene hattını belirginleştirme

Boyun ve gıdı toparlama

Cilt lekelerinin tedavisi

Cilt çatlaklarının tedavisi

Ciltte yağ salınımının dengelenmesi

Kol sarkmaları

Vücut sıkılaştırma

Kimlere uygulanır; 16 yaşından büyük herkese uygulanabilir.

Uygulamalar ağrılı mı ve ne kadar sürer?

Öncesinde uygulanan anestezik kremlerle ağrı minimaldir. Yaklaşık 40 dakika sürer.

İşlem sonrası ne yapılmalıdır?

İşlem sonrası birkaç saatlik kızarıklıklar olur. Ertesi gün normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ciltte biraz kuruluk olabilir. Bunun için de tedavi sonrası güneş koruyucu kullanılmalıdır.

Ne kadar sıklıkla ve kaç seans uygulanır ?

1 ay arayla 3 seans uygulanır. Etkisi 1 – 1,5 yıl sürmektedir. Çünkü yaşlanma devam eden bir süreçtir.

Diğer uygulamalarla devamı nasıl olmalıdır?

Radyofrekans işleminden birkaç hafta sonra botox ve dolgu uygulamaları yapılabilir.

Daha Detaylı bilgi için

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi         Telefon: 0212- 665 50 50

Gaziosmanpaşa Küçükköy Avrasya Hastanesi   Telefon : 0212- 612 00 00

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.01.2020 13:46
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