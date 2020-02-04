Avrasya Hastanesi Kalp Konseyi Önemli Konulara Değiniyor…

İşte Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Kalp Konseyi Üyeleri

Konseyin başkanı Prof Dr. Mehmet Meriç‘in moderatörlüğünde yapılan toplantıda mesleklerinin zirvesinde olan bütün katılımcılar sunmaları gereken bilgi ve birikimlerini ortaya koydular.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Konseye Katılan Doktorlar:

ADI SOYADI DEPARTMAN Prof. Dr. Mehmet MERİÇ Kardiyoloji Uzmanı/Başkan Prof. Dr. Ali Rıza CENAL Medikal Direktör/KVC Uzmanı Prof. Dr. Ali BAYRAM Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Esat AKINCI KVC Uzmanı Doç Dr. Habib ÇİL Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Emel ERGÜNEY Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Yerik YUNUSBEKOV KVC Uzmanı

Konseyin Amaçlar

Kalp ve damar hastalıklarındaki ölüm oranlarının en aza indirilmesi, hastalarımızın bilgilerini alanında uzman tüm hekimlerimizin görüşleriyle tedaviye başlatılması.

Konseyin başkanı Prof. Dr. Mehmet Meriç Şunları Söyledi :

Avrasya Hastanemizin Kurucusu ve yönetim kurulu başkanımız sayın Opr.Dr. Hüseyin Urlu hocamızın riyasetinde yıllar önce değişik sağlık konularında değişik birimler ile alakalı oluşturulan konseylerimizin elde ettiği başarıyı gördükten sonra hastanemizdeki tüm kardiyoloji uzmanları ve kalp ve damar cerrahisi uzmanları ile bir araya gelerek hastalarımızı en doğru teşhis ve tedaviyi uygulamak için hepimiz bilgimizi bir araya getirerek vakalar üstünde her datayı masaya yatırarak her hekim arkadaşımız kendi açısından bilgi vererek zaman kaybını önleyici bir çok problemi ortada kaldıran konseyimizde güzel sonuçlar alıyoruz.

Kalp ve Damar Hastalıkları için hastaların çok dikkatli ve bilinçli olmaları gerekir…

Avrasya Hastanesi Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Op.Dr. Hüseyin Urlu’ da şunları söyledi:

Kalp ve damar hastalıkları dünyada ki ölümlerin %30’una sebep olan orta ve ileri yaştaki kişilerin en dikkat edilmesi gereken sağlık sorunudur.

Ülkemizde artan kalp krizlerini ele almak ve hastanemize kalp rahatsızlığı ile başvuran hastaları daha detaylı inceleyebilmek için bu konsey kurulmuştur.

Konseyin amacı kardiyoloji uzmanları ve cerrahlarımızla hastanın donelerinin ortak bir alanda incelenerek, tartışma sonunda en doğru tedavinin uygulanarak hastanın daha sağlıklı bir şekilde taburcu edilmesi amaçlanmıştır.

“Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir” sloganı ile 20 yıldır hizmet sunan hastanemiz yıllardır gerçekleştirdiği “Onkoloji Konseyi” çalışmalarına şimdi de “Kalp Konseyi” çalışmasını ekleyerek hastalarını konseyde ortak uzman hekim kararıyla tedavi etmektedir.

Avrasya Hastaneler Grubu olarak en önemli hedefimiz hasta ve hasta yakını memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak adına sürekli yeni çalışmalarla kendimizi çağın gereklerine göre dizayn ediyoruz. Hastane olarak Onkoloji ve kalp hastalıkları konusunda Avrasya sağlık grubu olarak ileri seviyede hizmet veriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda hastalarımız bu ölümler için bizi tercih ediyor, Tercihlerinden dolayı hasta ve hasta yakınlarımıza teşekkür ederiz.

Değerli bilgilerini hastalarımız için sefer ber eden bütün konsey üyesi meslektaşlarıma bir kez de gazeteniz aracılığı ile teşekkür etmek isterim.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)