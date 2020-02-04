banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
122136
ALTIN
298.552
DOLAR
5.9670
STERLİN
7.7930
EURO
6.5865
Malatyalılar Dekan Prof. Dr.Özdemir’e Hayırlı Olsun Ziyareti Yaptı
Son Dakika
Malatyalılar Dekan Prof. Dr.Özdemir’e Hayırlı...
Avrasya Hastanesi Kalp Konseyi Önemli Konulara Değiniyor…
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Kalp Konseyi Önemli...
TÜSAD’dan 4 Şubat Dünya Kanser Günü Açıklaması
TÜSAD’dan 4 Şubat Dünya Kanser...
İranlı Edebiyatçı Yazar Shahzadeh N. İgual ‘den İlginç Türkiye ve Atatürk Yorumu
Son Dakika
İranlı Edebiyatçı Yazar Shahzadeh N....

Avrasya Hastanesi Kalp Konseyi Önemli Konulara Değiniyor…

​​​​​​​Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Kalp ve Damar Hastalıkları ile alakalı konunun uzmanları doktorlar zaman kaybeden ve hasta için doğru teşhis ve tedavi sürecini başlatmak adına her hafta hastanenin konferans salonunda toplanarak bire bir vakalarla alakalı fikir alış verişi yaparak hastalara şifa sunmak adına emek harcamalarını izledik.

Avrasya Hastanesi Kalp Konseyi Önemli Konulara Değiniyor…

​​​​​​​Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Kalp ve Damar Hastalıkları ile alakalı konunun uzmanları doktorlar zaman kaybeden ve hasta için doğru teşhis ve tedavi sürecini başlatmak adına her hafta hastanenin konferans salonunda toplanarak bire bir vakalarla alakalı fikir alış verişi yaparak hastalara şifa sunmak adına emek harcamalarını izledik.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2020 Salı 09:30
Avrasya Hastanesi Kalp Konseyi Önemli Konulara Değiniyor…
banner171

İşte Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Kalp Konseyi Üyeleri

Konseyin başkanı Prof Dr. Mehmet Meriç‘in moderatörlüğünde yapılan toplantıda mesleklerinin zirvesinde olan bütün katılımcılar sunmaları gereken bilgi ve birikimlerini ortaya koydular.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner  

Konseye Katılan Doktorlar:

ADI SOYADI

DEPARTMAN

Prof. Dr. Mehmet MERİÇ

Kardiyoloji Uzmanı/Başkan

Prof. Dr. Ali Rıza CENAL

Medikal Direktör/KVC Uzmanı

Prof. Dr. Ali BAYRAM

Kardiyoloji Uzmanı

Prof. Dr. Esat AKINCI

KVC Uzmanı

Doç Dr. Habib ÇİL

Kardiyoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Emel ERGÜNEY

Kardiyoloji Uzmanı

Op. Dr. Yerik YUNUSBEKOV

KVC Uzmanı

Konseyin Amaçlar

Kalp ve damar hastalıklarındaki ölüm oranlarının en aza indirilmesi, hastalarımızın bilgilerini alanında uzman tüm hekimlerimizin görüşleriyle tedaviye başlatılması.

Konseyin başkanı Prof. Dr. Mehmet Meriç Şunları Söyledi :

Avrasya Hastanemizin Kurucusu ve yönetim kurulu başkanımız sayın Opr.Dr. Hüseyin Urlu hocamızın riyasetinde yıllar önce değişik sağlık konularında değişik birimler ile alakalı oluşturulan konseylerimizin elde ettiği başarıyı gördükten sonra hastanemizdeki tüm kardiyoloji uzmanları ve kalp ve damar cerrahisi uzmanları ile bir araya gelerek hastalarımızı en doğru teşhis ve tedaviyi uygulamak için hepimiz bilgimizi bir araya getirerek vakalar üstünde her datayı masaya yatırarak her hekim arkadaşımız kendi açısından bilgi vererek zaman kaybını önleyici bir çok problemi ortada kaldıran konseyimizde güzel sonuçlar alıyoruz.

Kalp ve Damar Hastalıkları için hastaların çok dikkatli ve bilinçli olmaları gerekir…

Avrasya Hastanesi Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Op.Dr. Hüseyin Urlu’ da şunları söyledi:

Kalp ve damar hastalıkları dünyada ki ölümlerin %30’una sebep olan orta ve ileri yaştaki kişilerin en dikkat edilmesi gereken sağlık sorunudur.

Ülkemizde artan kalp krizlerini ele almak ve hastanemize kalp rahatsızlığı ile başvuran hastaları daha detaylı inceleyebilmek için bu konsey kurulmuştur.

Konseyin amacı kardiyoloji uzmanları ve cerrahlarımızla hastanın donelerinin ortak bir alanda incelenerek, tartışma sonunda en doğru tedavinin uygulanarak hastanın daha sağlıklı bir şekilde taburcu edilmesi amaçlanmıştır.

“Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir” sloganı ile 20 yıldır hizmet sunan hastanemiz yıllardır gerçekleştirdiği “Onkoloji Konseyi” çalışmalarına şimdi de “Kalp Konseyi” çalışmasını ekleyerek hastalarını konseyde ortak uzman hekim kararıyla tedavi etmektedir.

Avrasya Hastaneler Grubu olarak en önemli hedefimiz hasta ve hasta yakını memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak adına sürekli yeni çalışmalarla kendimizi çağın gereklerine göre dizayn ediyoruz. Hastane olarak  Onkoloji ve kalp hastalıkları konusunda Avrasya sağlık grubu olarak ileri seviyede hizmet veriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda hastalarımız bu ölümler için bizi tercih ediyor, Tercihlerinden dolayı hasta ve hasta yakınlarımıza teşekkür ederiz.

Değerli bilgilerini hastalarımız için sefer ber eden bütün konsey üyesi meslektaşlarıma bir kez de gazeteniz aracılığı ile teşekkür etmek isterim.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 04.02.2020 09:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada En Sık Görülen 5 Kanser
Dünyada En Sık Görülen 5 Kanser
TÜSAD’dan 4 Şubat Dünya Kanser Günü Açıklaması
TÜSAD’dan 4 Şubat Dünya Kanser Günü Açıklaması
Damar sertliği kalp krizine yol açıyor…
Damar sertliği kalp krizine yol açıyor…
Önce yumurtalarını dondur sonra kariyer yap!
Önce yumurtalarını dondur sonra kariyer yap!
Avrasya Hastanesinde Yüzünüz Artık Daha Genç Görünecek
Avrasya Hastanesinde Yüzünüz Artık Daha Genç Görünecek

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169