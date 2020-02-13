Avrasya Hastanesi ev sahipliğinde; Türkiye ve Azerbaycan arasında sağlık köprüsü…

Avrasya Hastanesi’nde tedavi olan Azerbaycan’da yaşayan hastaların ve Azerbaycan basınının yer aldığı yemekli davette; hastane doktorları tarafından başarılı sunumlar gerçekleştirildi. Avrasya Hastaneler Grubu İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Özgür Özmen, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Dr.Kadir Doğruer, Ortopedi Uzmanı Op.Dr.ElshanNabiyev,Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çağlar Özgür,Genel Cerrahi ve Bariatrik Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Ali Durmuş, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Esat Akıncı,Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof.Dr.Mustafa Vecdi Ertekin konuklara sunum yapan doktorlar arasında yer aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Önce insan sağlığı demeye devam edeceğiz

Davet kapsamında yapılan sunumların ardından kürsüye çıkan Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Hüseyin Urlu, Ülkemizin ve Avrasya Hastanelerinin sağlık sektöründeki yerinden bahsetti. Avrasya Hastanelerinde tedavi olan yurtdışı hastalarınıngelip memnun ayrılışlarından ve bu hastalara kaliteli sağlık hizmetlerini ekonomik olarak sunduklarını dile getirdi.

Sözlerine şu şekilde devam eden Urlu; “Avrasya Hastanesi, sağlıkta hasta odaklı üstün hizmet anlayışını benimseyen ve hiçbir şey insan sağlığı kadar önemli değildir” ilkesiyle hizmet veren bir şifa kapısıdır. Güven ile inşa ettiği güçlü bağları ve yüksek hizmet kalitesiyle de sağlık turizminin en güçlü oyuncuları arasında yerini almıştır. Biz önce insan sağlığı diyor ve attığımız her adımda bu misyonu kendimize rehber kabul ediyoruz.

Bu etkinliği düzenlememizin en önemli amacı iki ülke arasındaki kardeşliği sağlık alanına taşımaktır. Yemek davetimizde Türkiye -Azerbaycan arasında sağlık köprüsü kurmak ve her iki ülke için faydalı olabilmek adına adımlar attık. Bizi güzel karşılayan kardeş ülkemiz Azerbaycan halkına, davetimize katılan tüm konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

www.avrasyahospital.com.tr

Telefon Avrasya Zeytinburnu : 0212-665 50 50

Telefon Avrasya Gaziosmanpaşa : 0212-612 00 00

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)