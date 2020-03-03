Avrasya Hastanesi Coronavirüsü Hakkında Halkı Bilgi Sahibi Yaptı…

Avrasya Hastanesi Küçükköy Gaziosmanpaşa Yerleşkesi hekimlerinden Uzman Dr. Berna Hocaoğlu şunları söyledi :

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa yerleşkesi hekimlerinden Uzman.Dr Berna Hocaoğlu son aylarda ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin ÇETİNER

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Çin’in Vuhan keti başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine yayılmıştır.



Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;



- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.



- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.



- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).



- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.



- Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

Seminer sonrası katılımcıların sorularına teker teker cevap veren Dr. Hocaoğlu bu virüs için çok dikkatli olmamız gerekiyor ancak sağlığımızı ve psikolojimizie bozması içinde gereksiz endişelere kapılmaya da gerek yok dedi.

Toplantının bitiminden donra Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Başhekimi Prof.Dr. Ali Rıza Cenal’in elinde teşekkür belgesi aşan Uzman Dr. Berna Hocaoğlu biz gayri ihtiyari başhekimimiz ile öpüştük ama sizler dikkat edin diyerek uyarıda bulundu.

Toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile seminer son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)