banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Avrasya Hastanesi Coronavirüsü Hakkında Halkı Bilgi Sahibi Yaptı…
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Coronavirüsü Hakkında Halkı...
Türkiye Göçmenlerin Seyahat Özgürlüğünü Kısıtlamasın
Son Dakika
Türkiye Göçmenlerin Seyahat Özgürlüğünü Kısıtlamasın
Ödenmeyen Faturalar İçin Aç Kapa Halkın Canını Yakıyor
Son Dakika
Ödenmeyen Faturalar İçin Aç Kapa...
Avrasya Hastanesinde Kadın ve Doğum Konusuna Çok Önem Veriliyor
Son Dakika
Avrasya Hastanesinde Kadın ve Doğum...

Avrasya Hastanesi Coronavirüsü Hakkında Halkı Bilgi Sahibi Yaptı…

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesinin her hafta düzenlediği sağlık okur yazar seminerlerinin bu haftaki konusu Çin, İran ve İtalya başta olmak üzere dünyayı etlisi altına alan Coronavirüsü hakkında sağlık çalışanlar ve halkı bilgi sahibi yapan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy yerleşkesi hekimlerinden Uzman Dr. Berna Hocaoğlu’nun konuşmacı olduğu seminer’e başhekim Prof.Dr. Ali Rıza Cenal, Hastanenin genel koordinatörü İbrahim Urlu, hekimler, hermşireler sağlık çalışanları ve vatandaş katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Mart 2020 Salı 14:00
Avrasya Hastanesi Coronavirüsü Hakkında Halkı Bilgi Sahibi Yaptı…
banner171

Avrasya Hastanesi Küçükköy Gaziosmanpaşa Yerleşkesi hekimlerinden Uzman Dr. Berna Hocaoğlu şunları söyledi :

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa yerleşkesi hekimlerinden Uzman.Dr Berna Hocaoğlu son aylarda ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin ÇETİNER

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Çin’in Vuhan keti başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine yayılmıştır.


Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;

- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

- Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

Seminer sonrası katılımcıların sorularına teker teker cevap veren Dr. Hocaoğlu bu virüs için çok dikkatli olmamız gerekiyor ancak sağlığımızı ve psikolojimizie bozması içinde gereksiz endişelere kapılmaya da gerek yok dedi.

Toplantının bitiminden donra Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Başhekimi Prof.Dr. Ali Rıza Cenal’in elinde teşekkür belgesi aşan Uzman Dr. Berna Hocaoğlu biz gayri ihtiyari başhekimimiz ile öpüştük ama sizler dikkat edin diyerek uyarıda bulundu.

Toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile seminer son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmplant İle İlgili Merak Edilen 6 Soru
İmplant İle İlgili Merak Edilen 6 Soru
Avrasya Hastanesinde Kadın ve Doğum Konusuna Çok Önem Veriliyor
Avrasya Hastanesinde Kadın ve Doğum Konusuna Çok Önem Veriliyor
Burun Estetiği Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Burun Estetiği Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
İnsan Sağlığının En Büyük Tehdidi
İnsan Sağlığının En Büyük Tehdidi
Soğuk Havalarla Gelen Farenjit Tehlikesine Dikkat!
Soğuk Havalarla Gelen Farenjit Tehlikesine Dikkat!

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169