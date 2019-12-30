Avrasya Hastanesi Çalışanları 2020’yi Coşku ile Karşıladı

Hastane idare amiri Gönül Dilek yaptığı konuşmada ilk olarak hastane olarak 2019’da yaptıkları önemli çalışmaları özetleyen bir konuşma yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin çetiner

Çalışanlar Avrasya bizim her şeyimiz dedi

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi başhemşiresi Gülay Aziret Ertosun yaptığı konuşmada şunları söyledi ”Avrasya Hastanesinde çalışmaktan dolayı çok mutlu ve huzurluyum.Bizlere bu ortamı sağlayan Urlu ailesine teşekkür ederim . Bütün mesai arkadaşlarımın yeni yılını en kalbi duygularımla kutlarım” dedi.

Daha sonra Dr.Şenay Şıldır ve Vecdi Ergüney’de doktorlar adına yaptıkları konuşmada Avrasya Hastanesinde çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek hastane kurucularına ver yöneticilerine teşekkür ederek herkesin yeni yılını kutladılar.

Hastanenin Kurucusu Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hüseyin Urlu Biz kocaman bir aileyiz dedi

Avrasya Hastaneler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Hüseyin Urlu konuşmasında şunları söyledi “İdare amiri Gönül Dilek Hanım benim söyleyeceklerimi söyledi.Aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Avrasya ailesi olarak bir çok büyük bir aileyiz. Bu aile olarak 2019 yılını gayet başarılı bir şekilde geçirdik. Bu başarı hepimizin kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak adına yaptığı çalışmalardan dolayı meydana çıktı. Hepinizden 2019’da yaptığınız çalışmaların daha iyisini yaparak 2020’de daha da iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum” dedi. Dr.Urlu bütün çalışma arkadaşlarının yeni yılını kutladı.

Avrasya Hastanesi Uzman Diyetisyeni Büşra Çengel ve diğer hastane çalışanı arkadaşlarının Fransızca ve Türkçe şarkı performansı ayakta alkışlandı

Protokol konuşmalarından sonra sahneye davet edilen Büşra Çengel ve arkadaşları müzik performansları ile yüzlerce izleyici tarafından ayakta alkışlandı.

Çiçek takdimi için sahneye davet edilen Hastanenin Genel Koordinatörü Eğitimci İbrahim Urlu ise şunları söyledi ” İstiyorum ki sağlık hizmetimiz yanında hastane çalışanlarımız için müzik grubumuz,tiyatro grubumuz,basketbol takımız olsun. Bir süre önce İnsan kaynaklarında çalışma arkadaşımız Sezer Bağbakan arkadaşımızı çağırdım. Hastanemiz bünyesinde çalışan arkadaşlarımız içinde gitar çalan var mı dedim. O da ben çalıyorum deyince sahne sizin dedim. Yanına diğer gitar çalmasını bilen fizyoterapist Taha Ayberk Erdoğan’ı alarak 10 parmağında 10 marifet olan diyetisyenimiz Büşra Çengel ile muhteşem bir müzik grubu kurdular. Hayırlı ve uğurlu olsun.Artık bundan sonra müzik grubuz tamam. Bizleri yalnız bırakmayan devlet sanatçısı Duygu Koçak’a da çok teşekkür ederim” dedi.

İbrahim Urlu herkesin yeni yılını kutlayarak sözlerine son verdi.

Daha sonra çekilişle 10 şanslı kişiye altın verildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)