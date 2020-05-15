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Avrasya Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Cenal : Sağlık Ertelenecek Kadar Önemsiz Değildir
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Avrasya Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Cenal : Sağlık Ertelenecek Kadar Önemsiz Değildir

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner bütün hastanelerin Pandemi hastanesi olarak ilan edilmesinden sonra Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Zeytinburnu Kompleksi başhekimi Profesör Doktor Ali Rıza Cenal ‘i ziyaret ederek COVİD 19 sürecinde sağlık problemlerini öteleyen hastalara çağrınız ne olur diye sordu. İşte Uzmanından cevaplar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mayıs 2020 Cuma 17:01
Avrasya Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Cenal : Sağlık Ertelenecek Kadar Önemsiz Değildir
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Hocam dünyayı etkileyen Covid 19 salgın hastalığından sonra hastaların kafası çok karışık,başka hastalıkları olan hastalar sağlık kurumlarına gitmekten çekinir oldu neler söylemek istersiniz ?

Salgın Hastalık başlayıp bütün özel hastaneler sağlık bakanlığımız tarafından Pandemi hastanesi ilan edildiği zaman ilk iki hafta bir çok sorun ve sıkıntı yaşandı. Hem hasta sirkülasyonu çoktu ham de bizlerin bu konuda tecrübesi yoktu. Şu an hem Covid 19 hastası azaldı hem de bizler daha organize olduk.

Bizler o süreçte acil hastalığı olanlar dışında hastalarımızın bir süre hastaneleri meşgul etmelerini rica etmiştik. O süreç şu an bizim açımızda son buldu. Acil olmazsa bile bütün hastalarımızın sağlık sorunlarını ertelememesini istiyoruz.

Peki Hocam bize Covid 19 Hastalığı bulaşır diye korkusu olan hastalar için ne dersiniz ?

Öyle bir tehlike olsa bizler hekim olarak hem kendi hem de hastalarımızın sağlığı tehlikeye atıp gelin tedavinizi olun demeyiz. Bizler ciddi önlemler aldık. Hastanelerimizde her şey kontrol altında.

Şu an acil olmayan ameliyatlar için bile hastalarımız gelmeye başladı. Biz küçük de olsa hiçbir hastamızın salgın korkusundan dolayı sağlığını ertelemesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Peki hocam evde ölümler attı deniyor ne dersiniz ?

Hastalarımızın bize Covid 19 bulaşır korkusundan dolayı sağlık kurumlarını gitmemelerinden dolayı olmaması gereken bazı ölümlerin olduğunu bizde biliyoruz. O zorlu süreci çok şükür geride bıraktık. Avrasya Hastaneler grubu olarak çok titiz ve hijyen şartlar altında çalışıyoruz. Bütün hastalarımız acil olmayanlar da dahil olmak üzere hepsinin gönül rahatlığı ile tedavilerini olmalarını öneririm.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.05.2020 17:04
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