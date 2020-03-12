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Avrasya Hastaneler Grubunun Kalitesi Bir Kez Daha Tescillendi…

Op. Dr. Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Urlu’ nun yarım asırlık hekimlik tecrübesi ışığında bir mimari ile yapılan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy yerleşkesi Amerika ve Avrupa standartlarına uygun bir şekilde inşa edilerek yerli ve yabancı halkın hizmetine sunuldu.

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12 Mart 2020 Perşembe 11:01
Avrasya Hastaneler Grubunun Kalitesi Bir Kez Daha Tescillendi…
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Op. Dr. Urlu Her Şey Hasta ve Hasta Yakınları için

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire bakanlığı tarafından Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy yerleşkesinde yerinde yapılan titiz değerlendirmelerde yüz üzerinde 99.03 puan alarak bir önceki puanlarının üstüne çıkmanın mutluluğunu yaşadı.      

Değerlendirmeler hangi  kıstas üzerinde yapıldı

Avrasya Hastaneler Grubu Kurucusu ,yönetim kurulu başkanı Op.Dr.Hüseyin Urlu

Gazetemize konu ile alakalı şu açıklamalarda bulundu” Sağlık Bakanlığımızın, Kurumsal Hizmetler, Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Gösterge Yönetimini içeren 5 boyut üzerinden değerlendirildiğimiz bu denetimde hastanemiz toplam 557 standart, 1100 değerlendirme ölçütü ile değerlendirilerek 100 üzerinden 99.03 puan almıştır.

Avrasya Hastanesine Azerbaycandan  Plaket  

Op.Dr. Hüseyin Urlu yurt dışında aldıkları ödül ile alakalı da şunları söyledi “29 Şubat 2020 tarihinde Azerbaycan Bakü’de Pullman Hotel'de aldığımız ‘’Gold Faces Ödülleri’’ ne layık görülerek bu başarıyı taçlandırmış olduk.

Avrasya Hastaneler Grubu olarak, hem ulusal hem de uluslararası arenada başarımızı kanıtlamanın gururunu yaşıyoruz.  Bu başarıların mimarı olan tüm ekibimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.03.2020 12:47
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