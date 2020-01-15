Pendik`Te Yardımlaşma Hareketi

İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi, bu sürece yardımsever vatandaşların da katılımını sağlamak amacıyla Pendik Gönüllüsü Projesi kapsamında “Askıda Yemek” Uygulamasını başlattı. Yardımlaşma konusunda Osmanlı geleneğinin büyük örnekleri olan “Askıda Ekmek” ve “Sadaka Taşı” gibi uygulamaların bir benzerini günümüzde Pendik Belediyesi, “Askıda Yemek” Uygulamasıyla devam ettiriyor.

Hayırseverlerin ikramıyla yemeklerini yiyorlar

Kampanyaya ilk etapta Esenyalı, Sapanbağları, Doğu, Çamçeşme, Kavakpınar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy Mahallelerinde yer alan 7 işletme katıldı. İşletmeye gelen müşteriler yemeklerini yedikten sonra hesabı öderken fazladan verdikleri parayı askıda yemek uygulamasına aktarıyor. Hayırsever vatandaşların ikramı sayesinde ihtiyaç sahipleri yemeklerini yiyorlar. Harekete ilk katkıyı ise Pendik Belediyesi yaptı.

“Yardımseverliği yaymayı amaçlıyoruz”

Geçmişten günümüze, uzun yıllardır sürdürülen yardımlaşma kültürünü Askıda Yemek Uygulamasıyla devam ettirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Yardımlaşma ve dayanışma ikliminin gelişmesine kadim geleneğimizin dayanışma şuurunu Pendik’in her mahallesinde yaşatmak istiyoruz. Uygulamaya işletmelerimizin katılmasını arzuluyoruz.” dedi” dedi.

Kampanyaya katılmak isteyen işletmeler, 444 81 80 numaralı çağrı merkezini arayarak yardımlaşma hareketinde yer alabilirler.