banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Marmaray, İstanbulkart Aktarma Sistemine Dahil Edildi
Son Dakika
Marmaray, İstanbulkart Aktarma Sistemine Dahil...
İBB, Spor Tesislerini Yeniliyor
Son Dakika
İBB, Spor Tesislerini Yeniliyor
Özyalçıner: İstanbul’un Genleri İle Oynandığını İddia Etti
Son Dakika
Özyalçıner: İstanbul’un Genleri İle Oynandığını...
Yüzyılın Zorbalığına Türkiye'den Büyük Bir Tokat Gelmeli..
Son Dakika
Yüzyılın Zorbalığına Türkiye'den Büyük Bir...

“Türkiye’nin Rotasını Çizen Kadın”Maltepe’de

Türkiye’nin kültür rotalarını çizen ve onları dünyaya tanıtan kadın olarak bilinen Kate Clow, Maltepe’ye gelerek doğaseverlere kendi hayatı, mücadelesi ve yaptıklarıyla ilgili bir seminer verdi. 535 kilometrelik Likya Yolu’nu, St. Paul Yolu’nu ve Kaçkarları ülke ve dünya turizmine kazandıran Clow, bu süreçte yaşadıklarını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

haber 1
haber 1
11 Şubat 2020 Salı 16:28
“Türkiye’nin Rotasını Çizen Kadın”Maltepe’de
banner171

Kate Clow, namı diğer Kardelen Karlı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde kendi hayatı, mücadelesi ve yaptıklarına dair bir söyleşi düzenledi. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen 2 saatlik söyleşide Clow, İngiltere'de başlayıp 30 yılı aşkın süredir Türkiye'de süren yaşamına, Antalya’da yaşamaya başlamasına, köy köy tek başına başlayan gezilerden çıkan ve patikalar ile devam eden 535 kilometrelik Likya Yolu’nu, St. Paul Yolu’nu, Kaçkarlar’ı nasıl dünyaya tanıttığına, bürokrasiden kurtulmak için Türk vatandaşlığına geçtiğine, dernek kurduğuna dair yaşamından birçok anekdotu katılımcılarla paylaştı. Soru-cevap şeklinde devam eden söyleşide katılımcılara, doğa dostu bez çantalardan hediye edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner   

TÜRK VATANDAŞI OLDU

1997 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve Kardelen Karlı ismini alan Kate Clow, Türkiye’nin kültür rotalarını oluşturup, bunu dünyaya tanıtan isim olarak tanınıyor. Clow’un “Türkiye'nin İlk Uzun Mesafeli Yürüyüş Rotası: Likya Yolu'nda Yürümek”, “Türkiye'nin İkinci Uzun Mesafe Yürüyüş Rotası: Aziz Paul Yolu”, “Yayla ve Mezralarda 30 Günlük Doğa Yürüyüşleri: Kaçkarlar”, “Osmanlı Seyyahı Evliya Çelebi'nin İzinde: Evliya Çelebi Yolu” ve “Likya Yolu” isimli kitapları bulunuyor. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ücretsiz ulaşım Maltepelilerin hayatını kolaylaştırıyor
Ücretsiz ulaşım Maltepelilerin hayatını kolaylaştırıyor
İran Kültür Haftası Maltepe'de başladı
İran Kültür Haftası Maltepe'de başladı
Süreyya Paşa vefatının 65. yılında kabri başında anıldı
Süreyya Paşa vefatının 65. yılında kabri başında anıldı
Maltepe Belediyesi personeline iletişim eğitimi
Maltepe Belediyesi personeline iletişim eğitimi
İmamoğlu: “Şeffaflığı ve Katılımcılığı Kamu Ahlakı Haline Getireceğiz”
İmamoğlu: “Şeffaflığı ve Katılımcılığı Kamu Ahlakı Haline Getireceğiz”

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169