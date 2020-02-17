Maltepe’de 2019’da 2 bin 178 Kadına Destek

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kendisine bağlı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi’nde 850’si psikolojik, 280’i pedagojik ve 5’i hukuki olmak üzere 855 kadına, Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde 350’si psikolojik ve 395’i hukuki olmak üzere 745 kadına ve Fındıklı Kadın Soysal Yaşam Merkezi’nde 228’i psikolojik, 300’ü hukuki ve 50’si pedagojik olmak üzere 578 kadına danışma hizmeti verdi. Ayrıca geleneksel olarak düzenlenen “Boğaz Turu”nda da, 18 mahalleden binlerce kadın tekneyle “Boğaz”ı gezdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

9 BİN 400 KİŞİYE HİZMET

“Kadın Sosyal Yaşam Merkezleri”ne Başıbüyük’ün de eklendiği 2019 yılında, Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde 475 kadına meslek edindirme kursu, kadına karşı şiddet eğitimi ve diğer sosyal hizmetler verildi. Fındıklı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde 605 kadına meslek edindirme kursu, eğitim ve diğer sosyal hizmetler ile Başıbüyük Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde 590 kadına meslek edindirme kursu, eğitim ve diğer sosyal hizmetler sunuldu. Yıl içerisinde de merkezde toplam 9 bin 400 kişiye hizmet verildi. Ayrıca 50 kadına “Kadın Sağlığı Eğitim Programı” kapsamında kadın sağlığı eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, 220 anneye anne ve çocuk sağlığı eğitimi ve 110 kadına karbon monoksit zehirlenmesi hakkında bilgi verildi.

BİN YENİ DOĞAN AİLESİNE ZİYARET

“Hoş Geldin Bebek, Maltepe Seninle Güzelleşecek” projesi kapsamında 2019 yılında, bin yeni doğan ailesine bebek paketi dağıtımı yapılırken, Altın Yıllar Yaşam Merkezine 2019 yılında 479 üye daha kaydolarak, hizmetlerden yararlanmaya başladı. Üreten Engelliler Merkezi’nde 73 engelli öğrenci ve 63 veli olmak üzere, toplamda 227 kursiyer eğitim alırken, 100 engelli de “Engelsiz Yaz Kampı” kapsamında aileleriyle birlikte tatile çıktı. Ayrıca engelli çocukların ürettiği ürünler, “Üreten Engelliler Merkezin”de ve ilçede kurulan “Marka Çadırı”nda satıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)