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Maltepe Meclisi’nde Şehitler İçin Saygı Duruşu

Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın başkanlığında toplanan Maltepe Belediye Meclisi’nde, Suriye’de şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Suriye’de şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve tüm toplumumuza başsağlığı diliyorum” dedi.

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02 Mart 2020 Pazartesi 13:51
Maltepe Meclisi’nde Şehitler İçin Saygı Duruşu
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Maltepe Belediye Meclisi’nin mart ayı ilk oturumu, Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Kılıç, geçtiğimiz aylarda yaptıkları Rusya gezisi, İran Kültür Haftası, Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin kuruluşu gibi konularda meclisi bilgilendirirken, gündeme dair da bir konuşma gerçekleştirdi. Hocalı Katliamı’nda hayatı kaybedenleri ve eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ı anan Kılıç, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm topluma başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye’nin bu gibi zamanlarda birlik olmasının altını çizen Kılıç, “Bir yumruk gibi bir arada olmalıyız” diyerek, meclisi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Parti grupları adına da gündeme dair yapılan konuşmaların ardından meclis gündemine geçildi. Gündemde aralarında Arnavutluk Cumhuriyeti Elbasan Belediyesi ile kardeş belediye olunması yönündeki teklifin de bulunduğu 4 teklif ve 2 rapor, görüşülmesi için oybirliğiyle komisyonlara havale edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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