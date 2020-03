Kadınlar Maltepe’de buluştu

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında uluslararası düzeyde, dünyanın çeşitli ülkelerinden kadınların katılımlarıyla gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı. Kılıç, yaptığı tüm çalışmalarda Maltepe’den İstanbul’a, tüm Türkiye’ye geniş pencereden bakabilmek için özellikle kadın çalışma arkadaşlarına yer verdiğini belirtti.

Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye’de ve Dünyada Kadın forumunun ilk oturumu, Elite World Asia Otel’de gerçekleştirildi. 15 ülkeden ve Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından yönetici, gazeteci, yazar ve oyuncuların katıldığı foruma CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İstişare Kurulu üyesi Neslihan Seven, partilerin kadın kolları üyeleri, yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda konuk, sivil toplum kuruluşları, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda konuk katıldı. Moderatörlüğünü gazeteci Özlem Gürses’in yaptığı forumda konuşan Başkan Ali Kılıç, kadınların Türkiye'de hak ettiği değeri yeterince göremediğine, aksine kazanımlar noktasında geriye gittiğine dikkat çekti. Kılıç konuşmasında, “Bunun sebebi sadece eğitim olmasa gerek. Kadına el uzatan sonra adliyeden elini kolunu sallayıp çıkabiliyorsa caydırıcı olmanız mümkün olmuyor. Kararlı biçimde el ele verdiğimizde, özellikle kadınlar ayağa kalktığında bu sorunlar önlenebilir. Bu toplumsal mutabakatı Türkiye'de sağlayamıyoruz. Dünyanın birçok başka ülkesinde de kadınların dışlandığını görebiliyoruz" dedi.

“KADINLARIN HAYATIMIZDAKİ İMZASI BÜYÜK”

Maltepe’de kadın çalışmalarının öne çıktığını ifade eden Kılıç, “Gerçekten güzel çalışmalar yapıyoruz. Maltepe’den İstanbul’a, tüm Türkiye’ye geniş pencereden bakabilmek için özellikle kadın çalışma arkadaşlarımıza yer veriyoruz. Bu mikrofonda konuşmamızı sağlayan, bizi doğuran, buralara getiren kadınların bunda büyük imzası var. Beş yıldır Maltepe’de Uluslararası Diyalog Konferanslarında çeşitli konuları tartışıyoruz. Elimizden geldiğince bu çalışmaları yapma gayretindeyiz. Ekonomi forumunu kitaplaştırdık, şu an baskıda. Bugün buradaki tüm kadınların aktif olarak katılacaklarından ve bizlere bir şeyler öğreteceklerinden kuşkum yok. Bugün bu kıymetli etkinlikte emeği geçen özellikle kadın çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.”

SREBRENICA KATLİAMI MAĞDURU KONUŞTU

Toplumda kadının yeri başlığıyla ilk oturumu tamamlanan forumda CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, Türkiye'de kadın olmanın zorluğunu yaşamın her alanında yaşadıklarını, özellikle son 17 yıldır kadınların, kadın olmanın zorluğunu ağırlaştıran bir yapı ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Köse, İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığı bir sürece karşı mücadeleyi birlikte sahip çıkmanın yollarını aramaları gerektiğini kaydetti. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İstişare Kurulu üyesi Sultan Neslihan Seven de konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk sayesinde fark yaratan kadın haklarına sahip olunduğuna dikkat çekti. “Toplumda Kadının Yeri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu oturumda Viyana Eyalet Milletvekili Şafak Akçay, Bosna Hersek’ten, Srebrenica Katliamı mağduru Advija İbrahimoviç, Hamburg Altona Eski Belediye Başkanı Liane Melzer, Lübnan Amerikan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hoda Rizk konuşmacı olarak katıldı. Kadın olmanın yanı sıra savaş ve göç durumlarında kadınların en çok ezilen grup olduğunda hem fikir olan konuşmacılardan Srebrenica Katliamı mağduru Advija İbrahimoviç, on bir yaşında anne ve babasının katledilmesinin ardından verdiği zorlu yaşam mücadelesi ve kişisel başarısını tüm dünya kadınlarına destek olabilmek için rehber olarak kullandığını anlattı.

Türkiye’de ve Dünyada Kadın Olmak konulu forumun bir sonraki oturumu gazeteci, yazar Levent Gültekin’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Üçüncü bölümde Azerbaycanlı Öğretim Görevlisi Dr. Südeba Salihova, Gagavuzya Halk Meclisi Milletvekili Elena Karamit, Bosna Hersek Milletvekili Azra Okiç, Pakistan Fatima Jinnah Kadın Üniversitesi, Öğretim Üyesi Dr. Salma Nazar Khan konuştu