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‘İyi ki Varsın Kırkyama’ sergisi açıldı

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 2019 yılında düzenlenen sergiler, Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun “İyi ki Varsın Kırkyama” isimli sergisiyle sona erdi.

‘İyi ki Varsın Kırkyama’ sergisi açıldı

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 2019 yılında düzenlenen sergiler, Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun “İyi ki Varsın Kırkyama” isimli sergisiyle sona erdi.

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25 Aralık 2019 Çarşamba 12:38
‘İyi ki Varsın Kırkyama’ sergisi açıldı

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 2019 yılında düzenlenen sergiler, Sükeyne Tulan ve Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu’nun “İyi ki Varsın Kırkyama” isimli sergisiyle sona erdi.

Kırkyama sanatının usta isimlerinden Sükeyne Tulan, kırkyamanın insanları kumaşla terapi yapılabilen bir dünyaya götürdüğünü belirterek, “Kırkyama sanatı aynı zamanda bir sanat terapisidir. Kişi kendini kumaşlarla ve renklerle daha iyi hisseder. Kırkyama sabrı öğretir. Tabii ki önce sebat etmek gerekir. Bizde grup olarak sebat ettik, sabrı öğrendik ve çalıştık. İyi ki varsın kırkyama” dedi. Kırkyama sanatçısı Neşe Yörük Kınay, yaşamda herkesin karınca kararınca bir eser bırakması gerektiğini ifade ederek, “Mevlânâ, Yunus Emre dizelerini okuyup feyz alıyoruz. Dünya mirasına katkı sunan Mimar Sinan’ımız var. En büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti diyen Mustafa Kemal Atatürk’ümüz var. Türk kadınları olarak bu sergileri açıp eserlerimizi sergileyebiliyorsak, alnımız açık, başımız dik dolaşabiliyorsak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sayesindedir” diye konuştu.

Sergideki, yılbaşı temalı eserler ile deniz yaşamını resmeden çalışmalar, yaratıcı ve özgün, rengarenk eserler, ev tekstili, yatak, masa örtüsü, süs eşyaları, duvar süsleri ve tablolar büyük beğeni topladı. Kırkyama sergisi, 31 Aralık’a kadar Galeri Maltepe’de ziyarete açık olacak. 

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