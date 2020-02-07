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İran Kültür Haftası Maltepe'de başladı

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, İran Kültür Haftası kapsamında, İran el sanatları ve sinemasının seçkin örneklerinin sergileneceği etkinliğin açılışına ev sahipliği yaptı.

İran Kültür Haftası Maltepe'de başladı

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, İran Kültür Haftası kapsamında, İran el sanatları ve sinemasının seçkin örneklerinin sergileneceği etkinliğin açılışına ev sahipliği yaptı.

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07 Şubat 2020 Cuma 09:45
İran Kültür Haftası Maltepe'de başladı
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Etkinliğin açılışına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cevat Mabudi Far, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Kültür Ataşesi Kuruş Muktaderi, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, İran ve Maltepe’den sanatseverler ile çok sayıda davetli katıldı.
Serginin açılışını gerçekleştiren, daha sonra İranlı konuklarla birlikte sergiyi gezen ve sergilenen eserler hakkında bilgi alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İran medeniyetinin zenginliğine vurgu yaparak, “Bu, İran adına ilk sergimiz değil, daha önce de bu çatı altında başka sergilere de imza atmıştık. Yetmedi belediye meclis üyelerimle birlikte İran’a gitmiş ve asırlardan bu yana sınır ülkemiz olan İranlı dostlarımızı orada ziyaret etmiştik. Onların ne kadar misafirperver olduklarını, ne kadar tarih bilincine sahip olduklarını bir kere daha bu şekliyle idrak etmiştik. Aslında aynı coğrafyayı paylaşan iki ülke insanının bir araya gelmemesi için, altını çizerek için vurguluyorum, bize bazı önyargılar dayatıldı. Keşke İran’a erken gitseymişiz. Oradaki tarih bilincinin ve medeniyetlerinin nasıl oluştuğunu öğrenemezsek Anadolu topraklarının üzerinde barış ve huzur içerisinde yaşayamayız” dedi.
 

İRAN KÜLTÜR ATAŞESİ’NDEN FARSÇA ŞİİR
14 Kasım’da Maltepe’de “Barış Senfonisi” düzenleyeceklerinin müjdesini veren Kılıç, daha sonra sözü, yeni atanan İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cevat Mabudi Far’a verdi. Cevat Mabudi Far da katılımcılara teşekkür ederek, “İran’ın el sanatlarıyla ilgili burada kültürel bir etkinlik düzenledik. Belediye Başkanımızın desteğiyle bu etkinlik gerçekleşti. Bu eserler, İran kültürünün sadece bir kısmı. Gördüğünüz gibi burada kilimler, hattatlık işleri ve benzeri eserler var. İnşallah bu sergi, İran kültürünün tanıtılmasına daha çok vesile olur. Ben bir kez daha herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Son olarak söz alan İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Kültür Ataşesi Kuruş Muktaderi de, “Halk içinde yaşayan bir Başkan” olarak tanımladığı Ali Kılıç’a teşekkür edip serginin içeriğinden bahsettikten sonra sanatla ilgili Farsça 2 şiirini okudu.
 

AĞACA MALTEPE’NİN SİMGESİNİ İŞLEYECEK
Safeviler döneminden kalma “Khatem Kari” sanatının örneklerinin sergileneceği, kilim, tavla, vazo, dolap, kitaplık, takı, tablo, çanta, sehpa gibi el sanatı ürünlerinin yer alacağı sergi 9 Şubat’a kadar TSKM Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine açık olacak. Ayrıca sergide satış de gerçekleştirilecek. İran’ın bir yerel sanatçısı, sergi boyunca canlı olarak bir ağaca Maltepe’nin önemli simgelerinden birini işleyecek.

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