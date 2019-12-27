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22 millet Maltepe’de bir arayageldi

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, kültürlerin kaynaşması adına gerçekleştirilen önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlçe Kaymakamlığı’nın öncüsünde gerçekleştirilen, “Maltepe’de 22 Milletiz, Hepimiz Maltepeliyiz” isimli etkinlikte ilçede yaşayan 22 milletten öğrencilerin oluşturduğu çocuk korosu, sevilen şarkıları birçok dilde seslendirdi. Ayrıca 8 ülkenin mutfağından çeşitli yiyecekler de sergilendi.

22 millet Maltepe’de bir arayageldi

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, kültürlerin kaynaşması adına gerçekleştirilen önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlçe Kaymakamlığı’nın öncüsünde gerçekleştirilen, “Maltepe’de 22 Milletiz, Hepimiz Maltepeliyiz” isimli etkinlikte ilçede yaşayan 22 milletten öğrencilerin oluşturduğu çocuk korosu, sevilen şarkıları birçok dilde seslendirdi. Ayrıca 8 ülkenin mutfağından çeşitli yiyecekler de sergilendi.

haber 2
haber 2
27 Aralık 2019 Cuma 13:20
22 millet Maltepe’de bir arayageldi

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ilçede yaşayan 22 milleti, tek bir çatı altında buluşturdu. Maltepe Kaymakamlığı’nın öncülüğünde Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Sanatçı ve Sanatseverler Vakfı (Sasav) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Maltepe’de 22 Milletiz, Hepimiz Maltepeliyiz” isimli etkinlikte, ilçede yaşayan 22 milletten 8-17 yaş arası 342 yabancı uyruklu çocuğun oluşturduğu çocuk korosu, sevilen şarkıları birçok dilde seslendirdi. Çocuklarla birlikte ailelerinin, aynı yaş grubundaki Türk akranları ve aileleriyle müzik, dans, edebiyat ve gastronomi etkinlikleri aracılığıyla değer paylaşımında bulunmalarını sağlamak; projeye katılan çocuklar ve aileleri arasında kültürlerarası iletişimin güçlendirilmesini hedefleyen etkinliğe Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Endonezya Başkonsolosu Herry Sudradjat ve çok sayıda ülkeden kültür ataşesi katıldı. İlçe Kaymakamı Meftun Dallı’nın da açılış konuşması yaparak katılımcıları selamladığı etkinlikte Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Betül Çotuksöken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İstanbul Saha Ofis Temsilcisi Sinan Özyürek, Sasav Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Vural Yıldırım, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Fahri Demir de birer konuşma gerçekleştirdi.

ÜLKE MUTFAKLARINDAN YİYECEKLER

İlçedeki 28 okulun katıldığı etkinlik, “Maltepe’de 22 Milletiz, Hepimiz Maltepeliyiz” etkinliğinin tanıtım filminin gösterilmesiyle devam etti. Etkinlikler kapsamında, 8 ülkenin mutfağından çeşitli yiyecekler de sergilendi. Suriye mutfağından “Mendi” ve “Coziye”, Litvanya mutfağından “Pancarlı Soğuk Çorba” ve “Tatlı Mantarlar, Ceviz Kurabiyesi”, Türkmenistan mutfağından “Çektirme” ve “Pişme”, Kırgızistan mutfağından “Kuurdak” ve “Çakçak”, Ukrayna mutfağından “Ukrayna Mantısı” ve “Turta”, İran mutfağından “Oloviyeh” ve “Havuçlu Kek”, Rusya mutfağından “Rus salatası” ve “Krep” ile Azerbaycan mutfağından “Bozbaş Köfte” ve “Cevizli Kete”, katılımcıların beğenisine sunuldu. 

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