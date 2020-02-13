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TV programcısı ve sunucu Songül Korkmaz’ın Albümü Çıktı

Tv programcısı, sunucu ve Şair kimliği ile tanınan Songül Korkmaz, şimdide Özgün müzik Albümü yaptı. “Araki Bulasın beni” isimli albümü ile dinleyicisiyle buluşan Songül Korkmaz'ın Beş parmağında beş marifet var. Son zamanlarda Müzik piyasasında güçlü yorumu ve etkileyici ses rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Şubat 2020 Perşembe 17:14
TV programcısı ve sunucu Songül Korkmaz’ın Albümü Çıktı
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Albüm çalışmalarından dolayı Tv programlarına Uzun bir süre ara veren Songül Korkmaz’ın “Araki Bulasın beni” isimli Özgün müzik albümü müzik marketler ve dijital platformlardaki yerini aldı.
 

İstanbul Times Haber Merkezi : Ceren Gündoğdu

VE Prodüksiyon etiketi ile piyasaya çıkan albümün Müzik yönetmenliğini ve Aranjörlüğünü Volkan Sönmez yaptı.
 

Yaklaşık 6 yıl önce Erken Müzik etiketi ile piyasaya çıkardığı Şiir Albümü ile güzel bir çıkış yakalayan Tv programcısı Songül korkmaz, azmi ve çalışkanlığıyla müzik dünyasında emin adımlarla ilerliyor.
 

Abdul vahap Alkan’ın “Araki Bulasın Beni” Hasan Durak’ın “Etek sarı sen etekten sarısın” Aziz Taştan’ın, “Urfadan Mardine” Hasan Ali Sezer’in “Rüzgar gülüşlü yârim” ve Anonim “Ölem Ben” adlı unutulmaz parçalarını da farklı bir yorumla seslendiren, Rüzgar gülüşlü yarim ve Ölem ben isimli ik eserlere iki klip çeken Songül korkmaz, Önümüzdeki günlerde Altı yaşındaki küçük kızı Ceylin’inde eşlik ettiği “Araki Bulasın Beni” isimli özgün müzik eserine Malatya ve Adıyaman’da klip çekeceğini söyledi. Güzel sunucu yepyeni bir konseptle Müzik piyasasında ve ekranlarda fark yaratmayı hedefliyor.
 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 13.02.2020 17:49
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