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Tuğba Hatun'un Korona Şarkısı Beğeni Görecek...
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Tuğba Hatun'un Korona Şarkısı Beğeni...
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Tuğba Hatun'un Korona Şarkısı Beğeni Görecek...

“Korona” şarkısından elde edilecek gelirin “ BIZ BIZE YETERIZ” kampanyasına bağışlanacağını dile getiren HİS&HERS müzik sahibi yapımcı Selçuk Sal Küçük, bu şarkının tanıtımını tüm dünya üzerinde yapacaklarını vurguladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:14
Tuğba Hatun'un Korona Şarkısı Beğeni Görecek...
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Çarpık Bacak” isimli şarkısıyla pop müzik dünyasında fırtınalar estiren Tuğba Hatun, eğitimi için ara verdiği müziğe geri döndü. Türk halk müziğinin unutulmazları arasında yerini alan müziği Mehmet Özcan'a ait olan “Sivas’ın Yollarına” isimli eserin bestesinin üzerine söz yazan Tuğba Hatun, Corona şarkımız bir sosyal sorumluluk projesi ifadesinde bulundu.

“Corona” şarkısından elde edilecek gelirin “ BIZ BIZE YETERIZ” kampanyasına bağışlanacağını dile getiren HİS&HERS müzik sahibi yapımcı Selçuk Sal Küçük, bu şarkının tanıtımını tüm dünya üzerinde yapacaklarını vurguladı.

Corona virüs başladığı günlerde sözlerini yazdığını ifede eden Tuğba Hatun “Aranjörümle birbirimizi görmeden bu eseri hazırladık evinde çalıştı bana alt yapıyı yolladı, bende evimde teknolojinin imkânlarıyla seslendirdim, ekip yan yana gelmeden şarkıyı yaptık” dedi. Corona şarkısına yönetmen Erhan Asan tarından birde klip çalışması yapılırken buda eldeki görüntülerin montajlanmasıyla oluşturuldu.

Son Güncelleme: 02.05.2020 17:38
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