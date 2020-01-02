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Şükrü Eker Her Şey Çocuklar İçin Dedi

​​​​​​​Şükrü Eker, Fikri Eker ve Erdoğan Torun tarafından oluşturulan Grup 5 yıldız çocuklar için 19 dilde bestelenmiş dünya çapında bir şarkı geliyor..

Şükrü Eker Her Şey Çocuklar İçin Dedi

​​​​​​​Şükrü Eker, Fikri Eker ve Erdoğan Torun tarafından oluşturulan Grup 5 yıldız çocuklar için 19 dilde bestelenmiş dünya çapında bir şarkı geliyor..

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ocak 2020 Perşembe 11:54
Şükrü Eker Her Şey Çocuklar İçin Dedi

Söz müzik ve düzenlenmesi Grup elemanı ve kurucusu Şükrü Eker'e ait şarkı Almanca -Türkçe İngilizce Japonca Çince Korece İspanyolca Rusça Fransızca Arapça İtalyanca Yunanca Portekizce Arnavutça Boşnakça Afrikaca Romanca Bulgarca ve Sırpça dillerinden oluştu.

Dünya çapındaki bu şarkının bütün geliri kimsesiz çocuklara ve savaştan Mağdur olan çocuklara Bağışlanacak Şükrü Eker Fikri Eker ve Erdoğan Torun’dan oluşan beş yıldız müzik grubu çocuklar ölmesin adlı şarkıyı dünyanın her yerindeki savaşlara karşı ve çocukların uğradığı zulme karşı yaptıklarını dile getiriyor…

Pek Yakında bu anlamlı şarkı ya çekecekleri klibi dünya çapındaki zor durumda olan çocuklara arayacaklar…

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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