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Dünya Yıldızlarını Türkiye'ye Getiren isim : Sinan Siner"

Justin Bieber’dan David Guetta ’a kadar dünya çapında büyük şöhret sahibi isimlerle çalışan, Sin Management & Booking’in sahibi ve müzik şirketi The Sin Records’un kurucu ortaklarından Sinan Siner, ünlü futbolcu Felipe Melo’yu Türkiye’de ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Mart 2020 Perşembe 17:24
Dünya Yıldızlarını Türkiye'ye Getiren isim : Sinan Siner"
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Justin Bieber’dan David Guetta ’a kadar dünya çapında büyük şöhret sahibi isimlerle çalışan, Sin Management & Booking’in sahibi ve müzik şirketi The Sin Records’un kurucu ortaklarından Sinan Siner, ünlü futbolcu Felipe Melo’yu Türkiye’de ağırladı.

Müzik ve spor camiasının öne gelen isimleriyle çalışan ve eğlence sektöründe büyük etkinliklere imza atan Sin Management & Booking’in sahibi Sinan Siner, büyük yıldızları Türkiye’de ağırlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz Grammy ödülü sahibi house müzik DJ’i Roger Sanchez, “In My Arms” şarkısıyla büyük başarı yakalayan elektornik müziğin sevilen isimlerinden Robosonic ve Hollandalı elektronik müzik üçlüsü Kraak & Smaak’i Türkiye’ye getiren Sinan Siner, geçtiğimiz günlerde Mozambik’te düzenlenen “Sabor de Verao” müzik festivali için, “Post Malone” şarkısı ile tanınan Hollandalı DJ Sam Feldt ile anlaştı. Festival boyunca Feldt ile vakit geçiren Sinan Siner, etkinlik dönüşünde ünlü futbolcu Flip Melo ile İstanbul’da buluştu ve Melo’ya İstanbul’u gezdirdi.

Sin Management Hakkında

Bünyesinde 46 sanatçı bulunan Sin Management & Booking, konser, festival ve tüm eğlence odaklı etkinlikler için dünyaca ünlü isimlerle iş birliği sağlayan bir organizasyon ve menajerlik şirketidir. 2007 yılında Sinan Siner tarafından kurulan şirket, Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere, Dünya’nın farklı yerlerinde faaliyet göstermektedir.

Detaylı bilgi için: http://www.sinmanagement.com/

İletişim: ‪info@sinmanagement.com

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