Melek Narin'den İnci'nen Kalpler Şiir Kitabı Çıktı

Allah'a tevekkül, sabır ve şükür üzerine yazılmış şiir ve şiirsel denemelerden oluşan bu kitap; yer yer kısa öyküler, güzel sözlerle harmanlanmış. Yazarın kitabın sonlarına doğru, insanları dış görünüşüne göre yargılamanın yanlış olduğuna dair bir yazısı var. Bu belki de kitaptaki en güzel yerlerden biriydi.

İnsanların sahip olduğu maneviyatı yine insanların sorgulaması ve ölçmesine karşıyım. 'Para ve iman kimde belli olmaz' denir ya ! İşte bu söz gerçekten doğru. Allah' a layık kul olma yargısını da yine Allah'a bırakmalıyız.

Kalben yapılan eylemleri kenara atıp dış görünüşe takılmamalıyız. Tasavvufi tarzda okumayı sevenler için tavsiye edebileceğim, okuması güzel bir kitap.