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"Kültür" Mezunu Anne ve babalar Çocuklarıyla Aynı Sahnede'...

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nin 60. kuruluş yıldönümü özelinde düzenlediği sanat gecesinde Cahit Berkay ve Emrah Karaca öğrencilerle birlikte sahne aldı.

"Kültür" Mezunu Anne ve babalar Çocuklarıyla Aynı Sahnede'...

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nin 60. kuruluş yıldönümü özelinde düzenlediği sanat gecesinde Cahit Berkay ve Emrah Karaca öğrencilerle birlikte sahne aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2020 Çarşamba 09:36
"Kültür" Mezunu Anne ve babalar Çocuklarıyla Aynı Sahnede'...

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nin 60. kuruluş yıldönümü özelinde düzenlediği sanat gecesinde Cahit Berkay ve Emrah Karaca öğrencilerle birlikte sahne aldı.

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğrencileri, “Evrensellik” temasıylagüzel sanatların her bir dalından özel performansların sergilendiği çalışmalarını izleyicilerin beğenisine sunarken Akıngüç Oditoryumunda gerçekleşen konser programıyla büyük beğeni topladılar. Sanat Gecesinde yaklaşık 400 öğrenci sahne alırken gösterileri izlemeye gelen davetliler coşkulu alkışlarıyla geceye renk kattılar.

Cahit Berkay ve Emrah Karaca’nın öğrencilerle birlikte verdiği konser ardından, Kültür Koleji mezunu anne babalar, şimdi kendi okullarında okuyan çocuklarıyla aynı sahnede yer alarak bir konser verdiler. Sanat Gecesi açılış konuşmasını yapan Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu,sanatın farklı renklerini biraya getiren, müziğin her dalında üstün performans gösteren ve yaptıkları sahne gösterileriyle seyredenleri büyüleyen öğrencileri ve onlara emek veren öğretmenleri kutladı.

Yarım yüzyılı aşan bir süredir sanatın evrensel ve birleştirici gücüne inanan Kültür Koleji,öğrencileri, öğretmenleri ve mezunları ile birlikte hayatı, müziği, kültürü ve sanatı, tüm aydınlığı ve renkliliğiyle yaşamaya yıl boyunca devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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