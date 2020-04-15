İBB.Kültür Daire Başkanlığı, “Yücel’in Çiçekleri Belgeseli”ile evinize konuk oluyor.

​​​​​​​Köy Enstitüleri’nin Kuruluşunun 80. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, “Yücel’in Çiçekleri” belgeselini sanatseverlerle buluşturacak. Yönetmenliğini ve senaryosunu Cengiz Özkarabekir’in yaptığı “Yücel’in Çiçekleri” belgesel filmi 17 Nisan akşamı saat 20.00 de İBB Kültür Sanat Youtube kanalından online olarak yayınlanacak.