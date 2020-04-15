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İBB.Kültür Daire Başkanlığı, “Yücel’in Çiçekleri Belgeseli”ile evinize konuk oluyor.

​​​​​​​Köy Enstitüleri’nin Kuruluşunun 80. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, “Yücel’in Çiçekleri” belgeselini sanatseverlerle buluşturacak. Yönetmenliğini ve senaryosunu Cengiz Özkarabekir’in yaptığı “Yücel’in Çiçekleri” belgesel filmi 17 Nisan akşamı saat 20.00 de İBB Kültür Sanat Youtube kanalından online olarak yayınlanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Nisan 2020 Çarşamba 14:26
İBB.Kültür Daire Başkanlığı, “Yücel’in Çiçekleri Belgeseli”ile evinize konuk oluyor.
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Belgeselde, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un hayat hikâyeleri üzerinden, Türkiye’de aydınlanma tarihinin en önemli unsurlarından Köy Enstitüleri anlatılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ü Mahir Günşiray, İsmail Hakkı Tonguç’u da Muhammet Uzuner’in canlandırdığı belgeselde Hasan Âli Yücel’in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin, yetişkin dönemini ise Mehmet Tokat canlandırdı. Belgeselin müzikleri ise Cahit Berkay ve Altuğ Öncü’ta ait.

Bizleri kultursanat.ibb.istanbul adresinden, İBB Kültür mobil web uygulamasında, Youtube İBB KÜLTÜR SANAT kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan takipte kalınız.

Sağlık ve sanat dolu günlerde görüşmek dileğiyle.

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