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İBB Şehir Tiyatroları “Pembe Konağın Gelinleri”ni Online Yayınlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı pandemi sürecinde kültür-sanat hayatından uzak kalmak istemeyen sanatseverler için etkinliklerini digital yayınlarla sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mayıs 2020 Cuma 16:21
İBB Şehir Tiyatroları “Pembe Konağın Gelinleri”ni Online Yayınlıyor
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Kültür Daire Başkanlığı bu hafta da 10 Mayıs Pazar günü İBB Şehir Tiyatroları’nın daha önce sahnelediği “Pembe Konağın Gelinleri” oyununu online yayınlayacak.

İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 1999 yılında sahnelenen oyun 10 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinden izlenebilecek.

PEMBE KONAĞIN GELİNLERİ

Satış işlemleri süren bir konakta, konağın son gelini Suzan ile eskici Antranik karşılaşırlar. Değişik karakterlerde ve ilginç davranışları olan konağın gelinleri üzerine konuşan bu ikili, bir yanıyla da onların yaşadıklarını, düşüncelerini canlandırırlar. İstanbul`un ve ülkenin toplumsal ve değer değişimini sunan oyun, insanların süreç içindeki yaklaşımlarını da sorguluyor. Gülsün Siren’in yazdığı, Engin Gürmen’in yönettiği, Zihni Göktay, Funda Postacı’nın rol aldığı oyun, İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 1999 yılında sahnelendi.

İBB Şehir Tiyatroları’nın Mayıs ayında yayınlanacak diğer oyunları:

Yedi Kocalı Hürmüz 17 Mayıs 2020 Pazar15:00

İstanbul Efendisi 24 Mayıs 2020 Pazar15:00

Surname 2010 31 Mayıs 2020 Pazar15:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın Mayıs ayı programında, her hafta, belgesel-film gösterimleri ile çocuklar ve yetişkinler için daha önce sahnelenmiş Şehir Tiyatroları’nın arşivinde yer alan oyunların yanı sıra, yine çocuklar için masallar ve atölye çalışmaları “Evde Kültür Sanat” programı ile sanatseverlerle buluşturulacak.

Konserler ve kültür sanat söyleşilerinin de yer aldığı yayınları, kultursanat.ibb.istanbul adresinden, İBB Kültür mobil uygulamasında, İBB Kültür Sanat YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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