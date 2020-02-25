İBB Şehir Tiyatroları Maltepe’de Sahne Aldı

Trajikomik oyunda bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre’nin çocukları için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına katılmalarının öyküsü anlatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Oyunda izleyici ayrılan çiftin yanında arabulucular İsabelle ve Jeanne’ın sarsıcı iç hesaplaşmalarına da tanıklık etti. Ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik süreci anlatılırken, tarafların uyuşmazlıklarına dostane yollarla çözüm getirmeyi amaçlayan “arabuluculuk sistemi” konusunda bilgi verildi. Aslı İçözü’nün yönetmenliğini üstlendiği oyunda Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu ve Zeliha Bahar Çebi rol aldı. Oyunun müzik-ses tasarımını Ilgın İçözü, sahne ve kostüm tasarımını Zuhal Soy hazırladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)