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Genç Şarkıcılardan Barış Manço Şarkıları

Türk müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço, vefatının 21. yıldönümünde Esenler’de şarkılarıyla anıldı. Gecede Manço'nun şarkılarını, ESEV’de eğitim almış Esenlerli öğrencilerden oluşan “Rüzgârlı Tepe’nin Çocukları” seslendirdi.

Genç Şarkıcılardan Barış Manço Şarkıları

Türk müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço, vefatının 21. yıldönümünde Esenler’de şarkılarıyla anıldı. Gecede Manço'nun şarkılarını, ESEV’de eğitim almış Esenlerli öğrencilerden oluşan “Rüzgârlı Tepe’nin Çocukları” seslendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2020 Salı 10:34
Genç Şarkıcılardan Barış Manço Şarkıları
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Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde, Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço vefatının 21’nci yılında anıldı. Gecede ESEV’de eğitim alan öğrencilerden oluşan Rüzgârlı Tepenin Çocukları isimli grup, sanatçının en sevilen parçalarını seslendirdi.

İstanbul Tİmes Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

BARIŞ MANÇO'NUN PROGRAMLARIYLA BÜYÜDÜK

Programda bir konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Her toplumun ve milletin unutamadığı değerleri vardır. Çocukluğumuzda TRT’de yayınlanan Barış Manço’nun programını izleyerek büyüdük ve oradan hayata devam ettik. Barış Manço ise aramızdan ayrıldı ve ahrete intikal etti. Biz bu programları yaparken iki çerçeveyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Esenler Sanat Evi’ndeki kardeşlerimiz, kendi performanslarıyla eskiyi yeniden ortaya koyuyorlar. Eskinin kıymetini tekrar hatırlatıyorlar. İkincisi ise, biz bu topraklardaki kendi değerlerimizin unutulmamasını sağlıyoruz. Biz kendi değerlerimizi unutursak başkalarının değerlerini kendi değerimiz zannederiz. Ama kendi değerimizle beraber büyürsek, değerlerimiz kıymetli olur. Bunun için, biz bu etkinliklerde böyle hatırlatmalar yapmak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. “ dedi. Göksu konuşmasının ardından ESEV eğitmeni Ekrem Pehlivanoğlu’na çiçek takdim etti.

EFSANE SANATÇI ŞARKILARIYLA ANILDI

ESEV’de eğitim almış Esenlerli öğrencilerden oluşan “Rüzgârlı Tepe’nin Çocukları”, Şef Ekrem Pehlivanoğlu yönetiminde Barış Manço’nun sevilen eserlerin seslendirdi. Gecede seslendirilen “Yaz Dostum”, “Gül Bebeğim”, “Dağlar Dağlar”, “Kol Düğmeleri”, “Alla Beni Pulla Beni”, “Kul Ahmet”, “Gibi Gibi” ve “Karasevda” gibi eserlere, izleyenler hep birlikte eşlik etti. 

Kaynak:İstanbul Tİmes Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 04.02.2020 11:43
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